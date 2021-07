Perú divido ante proclamación de Castillo como presidente electo

El presidente electo de Perú apela a todas las tiendas políticas para formar gobierno =(Fotos+Video+Infografía)= Lima, 20 Jul 2021 (AFP) - El flamante presidente electo de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, dejó entrever el martes que conformará un gobierno con figuras de diversas tiendas políticas, al día siguiente de ser proclamado por el jurado electoral."Estamos estructurando un equipo de trabajo y veo que hay personas bastante interesadas en contribuir en el apoyo a este gobierno, de todas las tiendas políticas, personas que también no son políticos que hoy las he visto [y] que tienen toda la disponibilidad", aseguró Castillo, quien debe tomar las riendas del país en ocho días más."Estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas por el país" para que se sumen al equipo del nuevo gobierno, dijo Castillo al salir de la oficina del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec), en el centro de Lima, donde acudió a obtener un nuevo documento de identidad. - Felicitación de Blinken - El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, felicitó a Castillo este martes por su triunfo en unas elecciones "libres y justas". "Estamos ansiosos por trabajar con la administración del presidente electo Castillo para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Perú y llevar a nuestras naciones hacia un futuro mejor", indicó Blinken en un comunicado. El lunes la embajada norteamericana en Lima había felicitado al flamante presidente electo.También lo saludó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien destacó su voluntad "para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones", que comparten 2.800 kilómetros de frontera en la Amazonía.Pocos días después del balotaje del 6 de junio en Perú, el mandatario ultraconservador brasileño había admitido que "solo un milagro" impediría el triunfo de Castillo.En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su anhelo de "que le vaya muy bien" a Castillo y anunció que enviará a Lima a su canciller, Marcelo Ebrard, a la ceremonia de juramentación.El maestro de escuela rural, que siempre luce un sombrero blanco de copa alta típico de los campesinos de su natal Cajamarca (norte), fue proclamado el lunes como presidente electo de Perú, seis semanas después del reñido balotaje en que enfrentó a la derechista Keiko Fujimori.La demora en su proclamación se debió a que el jurado electoral tuvo que resolver primero las impugnaciones de miles de votos y decenas de apelaciones presentadas por Fujimori.La candidata derrotada denunció "fraude" en el balotaje, sin aportar pruebas concluyentes, a pesar de que los observadores de la OEA, así como Estados Unidos y la Unión Europea, dijeron que la votación fue limpia.La gobernabilidad es uno de los grandes retos de Castillo, tras una polarizada campaña electoral y las convulsiones políticas del último quinquenio, que condujeron al país andino a tener tres presidentes en noviembre de 2020. - "Responsabilidad de todos" - "Pido tranquilidad, serenidad al pueblo peruano. Ésta es una responsabilidad no solo del gobierno, es una responsabilidad de todos los peruanos", expresó Castillo en alusión a sus adversarios, a la salida del local del Reniec, próximo al quincentenario Convento de San Francisco."Pedro fue a hacer un trámite personal [al Reniec], fue a sacar su DNI" (Documento Nacional de Identidad), explicó a la AFP un vocero de su equipo.Castillo, de 51 años, quien debe anunciar en cualquier momento los nombres de su jefe de gabinete y ministros claves, recibió este martes un saludo de la organización de la cúpula empresarial, Confiep."Reiteramos nuestra disposición al diálogo constructivo para lograr un crecimiento inclusivo para todos", tuiteó la Confiep.cm/ljc/fj/lm -------------------------------------------------------------