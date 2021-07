La embajada china en Perú condena "difamación" de políticos contra su vacuna

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido ultraderechista Renovación Popular. EFE/Sebastian Castañeda /POOL/Archivo

Lima, 13 jul (EFE).- La embajada de China en Perú condenó las declaraciones de políticos peruanos en contra de la vacuna del laboratorio Sinopharm, a las que calificó de difamación por poner en duda su efectividad, una actitud que también ha sido rechazada por el ministerio de Salud por esparcir desinformación.

A través de un comunicado en Twitter, la embajada condenó "enérgicamente la difamación a la vacuna china Sinopharm por parte de cierto político", en alusión al excandidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido ultraderechista Renovación Popular.

"Dichas declaraciones infundadas son totalmente falsas, irresponsables y carecen de conocimientos científicos básicos", agregó la sede diplomática china.

López Aliaga declaró, en marzo pasado, que "la vacuna de Sinopharm no tiene certificación en ninguna parte del mundo" porque no la ha aprobado, al criticar su uso en el Perú.

TAMBIÉN VIZCARRA CRITICÓ VACUNA

En la misma línea, el expresidente Martín Vizcarra, que se vacunó irregularmente con las dosis de Sinopharm enviadas para su ensayo con voluntarios de Perú, justificó su nueva inmunización con Pfizer en que "lo de octubre del año pasado fue un ensayo clínico. Eso no fue vacuna".

Sin embargo, junto a Vizcarra, se inocularon irregularmente con esa vacuna más de 400 personas, incluidos exfuncionarios e incluso exministras de las carteras de Salud y Relaciones Exteriores, en un escándalo conocido como el "vacunagate" que es investigado por el Congreso y la Fiscalía.

La embajada exhortó a que "dejen de difundir mentiras y causar daño a la salud pública" porque el uso de esta vacuna está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por 85 países, "destacándose por su calidad, seguridad, eficacia y fácil depósito y transporte".

"Como la primera vacuna contra el covid-19 que llegó al Perú, su aplicación ha protegido eficazmente la vida del personal médico peruano", recordó.

PERJUICIOS A CAMPAÑA NACIONAL

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, declaró que "la información contra la vacuna Sinopharm está causando daño" y que "si hay una campaña en contra, vamos a perjudicar la vacunación que se viene desarrollando en el país".

Rossell hizo estas declaraciones durante una reunión con el Colegio Médico del Perú (CMP), que exige una tercera dosis de vacunas contra l covid-19 para reforzar la protección del cuerpo médico.

"Los laboratorios están trabajando en una nueva dosis de refuerzo, que todavía está en estudio", pero "mostramos interés en ella porque queremos que nuestros colegas de la primera línea estén protegidos", indicó Rossell.

El decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, declaró a la prensa que requieren que se suba la protección de los galenos "de 80 % a 97 % con la vacuna que haya".

"Nuestro pedido es aumentar la protección al personal de salud", agregó Palacios bajo el supuesto de que la vacuna de Sinopharm ofrece una protección de 80 % a quien lo recibe.

Hasta la fecha, Perú ha vacunado a seis millones de habitantes con la primera dosis y a 3,6 millones con las dos dosis requeridas, siendo las fórmulas de Pfizer las últimas en ser utilizadas por las brigadas de inmunización.