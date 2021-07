Cuba.- PP y PSOE discrepan sobre la aprobación de una declaración institucional sobre Cuba en la Asamblea

13-07-2021 Varias personas se concentran ante la Embajada de Cuba en Madrid en contra del régimen comunista del Gobierno cubano, a 13 de julio de 2021, en Madrid (España). Convocada por la Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo con el lema 'por la libertad de Cuba' este es una de las muchas protestas que se llevan realizando tanto en las principales localidades de Cuba como en otras ciudades del mundo en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



PSOE y PP han discrepado este miércoles en torno a la aprobación de una declaración institucional en al Asamblea de Madrid sobre las propuestas que está habiendo en Cuba.



Los socialistas aseguraron el pasado martes que no apoyarían la declaración que presentasen los 'populares' y su portavoz, Hana Jalloul, indicó que la situación en el país caribeño no debería ocupar la agenda de la Asamblea de Madrid.



Este miércoles, el PSOE ha propuesto una declaración institucional en la que se expresa el apoyo a los manifestantes de Cuba y pone el foco además, en que el Gobierno de España es quien debe "valorar adecuadamente la situación" y que las competencias en relaciones exteriores son exclusivas del Estado.



Además, remarca que es necesario "defender los intereses españoles en la isla" y que los lazos históricos entre España y Cuba son "profundos y duraderos" a pesar de la coyuntura.



La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid Irene Lozano, en declaraciones suministradas a los medios, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser "antipatriota" por no apoyar la postura del Gobierno de España ante las protestas en Cuba.



Así, ha criticado que Ayuso se dedique "a la política exterior" en vez de a sus competencias "como es el caso de las residencias". "Debería apoyar la posición de España de liderazgo en la UE y de reivindicar el derecho de manifestación libre del pueblo cubano", ha aseverado Lozano, quien entiende que es la que conviene a un país que quiere "tener influencia" en las reformas que "Cuba debe emprender".



SERRANO REPROCHA AL PSOE SU 'NO' A LA DECLARACIÓN DEL PP



Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara regional, Alfonso Serrano, ha reprochado a los socialistas que para "justificar" su 'no' a la declaración institucional presentada por los 'populares' por "la libertad del pueblo cubano" digan que es un "ataque al Gobierno", lo que entiende que es "absurdo".



"Luego nos dicen que hay que hacer seguidismo del Gobierno de España en política exterior, pero lo que está haciendo es ponerse de canto ante uno de los dramas democráticos más importantes en una zona amiga como es América Latina y un país hermano como es Cuba2, ha añadido Serrano.



Al hilo, ha instado al PSOE a decir "claramente" que Cuba es "una dictadura" y que se expresen "a favor del pueblo cubano".