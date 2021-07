Philip Morris eleva oferta por fabricante de inhaladores médicos

(Bloomberg) -- Philip Morris International Inc. acordó comprar al fabricante británico de medicamentos para el asma Vectura Group Plc por US$1.200 millones, una de las mayores incursiones realizados hasta ahora por una empresa tabacalera para tratar las afecciones que sus cigarrillos pueden ayudar a causar.

Philip Morris ofreció 150 peniques en efectivo por cada acción de Vectura, según informaron el viernes las empresas en un comunicado. El monto es un 11% más alto que el precio de cierre del jueves, y supera una oferta de Carlyle Group Inc. que la dirección había aceptado en mayo. Las acciones de Vectura subieron hasta un 13%, para cotizarse por encima de la nueva oferta.

Carlyle dijo que está considerando sus opciones y que hará un nuevo anuncio más adelante, lo que plantea la posibilidad de una batalla por la adquisición de la tabacalera. La empresa de capital riesgo alentó a los accionistas a no tomar ninguna decisión.

A medida que un número cada vez mayor de personas en el mundo desarrollado deja de fumar para mejorar su salud, Philip Morris ha centrado sus inversiones en los dispositivos de tabaco calentado IQOS. En un intento por establecer credenciales de salud, el director ejecutivo, Jacek Olczak, también tiene como objetivo obtener al menos US$1.000 millones en ventas fuera de la nicotina para 2025.

Philip Morris tiene los derechos de venta de los cigarrillos Marlboro fuera de Estados Unidos, ya que se formó cuando Altria Group Inc. escindió su negocio internacional en 2008. La compañía ha invertido más de US$8.000 millones en alternativas al tabaco, como IQOS, que se ha convertido en uno de los productos más populares entre los fumadores. El fabricante de cigarrillos ha proyectado que su principal producto dejará de existir algún día.

A principios de este mes, Philip Morris anunció la adquisición por US$820 millones de Fertin Pharma, un fabricante de chicles de nicotina y medicamentos orales para el dolor. Otros productos en desarrollo pretenden aumentar la energía o ayudar a conciliar el sueño.

Inhalar

Vectura, fundada en 1997, fabrica inhaladores y nebulizadores, que permiten a los pacientes inhalar el medicamento en forma de niebla, ya sea a través de una boquilla o una máscara. Entre sus clientes se encuentran Novartis AG y GlaxoSmithKline Plc, y los 13 medicamentos inhalables de Vectura en el mercado han generado más de US$11.000 millones en ventas totales desde 2012.

Philip Morris quiere que Vectura continúe trabajando con sus clientes farmacéuticos, y que también desarrolle nuevos productos con Philip Morris, dijo el director general Olczak en una entrevista telefónica.

“No es una adquisición que pueda igualar nada de lo que tengo en PMI”, señaló Olczak. “Tanto Fertin como Vectura nos ofrecen la capacidad de duplicar nuestros productos. Si tuviéramos que desarrollar nuestros propios productos de forma orgánica, sería factible, pero llevaría tiempo. No podemos perder el foco”.

Vectura cuenta con más de 200 científicos con experiencia en formulación, dispositivos, inhalación, equipos reguladores y fabricación clínica. En enero, la empresa contrató al exejecutivo de Sanofi Jorge Insuasty como director de ciencias biológicas para impulsar el desarrollo de nuevos productos.

La expansión de Philip Morris en negocios no relacionados con el tabaco podría ofrecer cierta protección contra las amenazas regulatorias. Juul Labs Inc. está a la espera de una decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. sobre si puede seguir vendiendo sus productos. Por otra parte, British American Tobacco Plc demandó a Philip Morris por las patentes, lo que podría llevar a una prohibición de importación de barras de tabaco calentado IQOS a EE.UU.

Algunos de los productos de Vectura son muy similares a los cigarrillos electrónicos. Bayer AG y Vectura presentaron un inhalador llamado nebulizador Fox que puede administrar un medicamento de Bayer para la presión arterial alta en los pulmones.

La compañía también está explorando la inhalación como una forma de tratar enfermedades no respiratorias, como las enfermedades vasculares pulmonares, hemorragia posparto, cáncer y covid-19.

Vectura dijo que el acuerdo está valorado en US$1.500 millones, incluido un pago de dividendos reciente.

BofA Securities asesoró a Philip Morris. JPMorgan Cazenove y Rothschild & Co. son los asesores de Vectura. Carlyle contrató a Morgan Stanley y RBC Capital Markets.

Nota Original:Philip Morris Vies With Carlyle to Buy Asthma Drugmaker Vectura

More stories like this are available on bloomberg.com