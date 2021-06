España.- El Gobierno quiere repoblar con migrantes la España vaciada

24-06-2021 Dos menores en las inmediaciones de las naves del Tarajal, a 24 de junio de 2021, en Ceuta (España). Los migrantes encontrados por los agentes de Policía Local o Guardia Civil son llevados a las naves del Tarajal, pero en numerosas ocasiones se vuelven a escapar de los cuidadores de la Fundación Samu. Los agentes policiales tienen un dispositivo permanente en las naves del Tarajal porque los intentos de fuga por parte de los menores inmigrantes son constantes. Además de la Policía Local, los recursos de emergencia disponen de vigilancia privada para evitar incidencias e impedir las fugas que se producen prácticamente a diario. SOCIEDAD Antonio Sempere - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que les parece "muy bien" la idea de repoblar con migrantes la España vaciada, tras recibir propuestas de la Junta de Castilla y León y de algunos ayuntamientos.



"Me parece muy bien, es una idea que tenemos en la cabeza", ha subrayado Escrivá este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, al ser preguntado por una carta enviada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, con una propuesta de repoblar con migrantes los pueblos de la región.



Escrivá considera que esta "muestra de disponibilidad" por parte de comunidades autónomas como Castilla y León y de algún otro ayuntamiento, les va a "permitir trabajar juntos los próximos meses".



El ministro ha añadido que en el plan de recuperación han constatado una cantidad "significativa" de fondos en la secretaría de Estado de Migraciones para desarrollar centros propios del Estado "que incidan en esa distribución de los migrantes por todo el territorio teniendo en cuenta situaciones como la de la España despoblada".



Por otro lado, el ministro ha anunciado que el Gobierno aprobará la modificación del reglamento de Extranjería "justo antes" o "a la vuelta del verano, con total seguridad".



Según ha precisado, con esta modificación, corregirán una "anomalía", pues los menores extranjeros no acompañados, al llegar a los 18 años, se encontraban en una "situación de indefinición" porque "los requerimientos administrativos para incorporarse al mercado trabajo eran insoportablemente pesados, y de facto les impedía a la mayoría trabajar".



"El modelo que tenemos, que tiende a extender, por distintos canales, a veces puramente pesadez administrativa, a extender enormemente el periodo de esta irregularidad, esto genera bolsas inaceptables de economía sumergida que tenemos que reconducir", ha indicado el ministro.



En este sentido, ha subrayado la importancia de "formar adecuadamente" a los jóvenes migrantes que llegan a España para que en un futuro a corto o medio plazo puedan incorporarse al mercado de trabajo, sobre todo, a mediados de la década, cuando "se va a necesitar una importante fuerza de trabajo por la llegada de la jubilación de los baby boomers".



ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA DE 0 A 3



Además, preguntado por la baja natalidad en España, Escrivá ha propuesto reducir la precariedad, crear condiciones que favorezcan la conciliación, ampliar la oferta de vivienda asequible y hacer obligatoria la escolarización de 0 a 3 años.



"Hay que ayudar haciendo obligatoria la escolarización de 0 a 3 años y aumentando el gasto que se dirija a que esa escolaridad que ahora mismo no es gratuita, progresivamente lo sea en el tiempo, esto ayudará a que haya unas condiciones más favorables para tener hijos", ha subrayado el ministro.



También ha dicho que "probablemente hagan falta más ayudas a la natalidad" y ha propuesto "darle una vuelta a cómo son los incentivos en el impuesto sobre la renta".