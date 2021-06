Paraguay y Uruguay definen posiciones, Bolivia quiere una despedida decorosa ante Argentina

Actualiza con declaraciones del técnico uruguayo, Óscar Tabárez, y del volante Federico Valverde. ///Río de Janeiro, 27 Jun 2021 (AFP) - Paraguay pasó de ambientar la Copa América-2021 a ilusionarse con el liderato del Grupo A, por encima de Argentina. El once de Eduardo Berizzo puede asaltar la punta este lunes contra Uruguay, que intentará evitar al poderoso Brasil en cuartos de final.La última jornada de la fase de grupos encuentra a paraguayos y uruguayos ya clasificados a la siguiente ronda, pero con la incertidumbre de la posición en la que terminarán, un factor clave para dilucidar el camino del torneo que se disputa en Brasil.Encarar a la 'Seleçao' "es una precaución que quisiéramos tener todos. Nosotros eso lo enfrentaríamos si perdiéramos el partido, que es una de las tres posibilidades que hay en un partido de fútbol. Pero no andamos pensando en eso", dijo el DT uruguayo Óscar Tabarez en rueda de prensa virtual este domingo en Rio de Janeiro. Paraguay es segundo de la zona con seis puntos, uno menos que la Albiceleste de Lionel Messi que enfrentará a la eliminada Bolivia el mismo día en Cuiabá. Uruguay es cuarto, con cuatro unidades, por detrás de Chile (5), que descansará en el cierre de la primera fase. Los bolivianos son colistas sin enteros.Pase lo que pase, los guaraníes ya evitaron, al menos para cuartos, el hueso más duro de roer, el Brasil de Neymar, que acumula 10 victorias consecutivas entre partidos oficiales y amistosos.Con la tranquilidad de que ni una derrota los enlaza con los anfitriones, los paraguayos podrían empalmar una carambola: vencer a la Celeste y que los argentinos caigan ante los andinos, contra todo pronóstico, para cerrar como líderes y enfrentarse a la selección de menor puntaje del Grupo B."No especularemos con ninguna posición en la tabla. Saldremos a ganar como hacemos siempre", dijo Berizzo tras vencer 2-0 a Chile el jueves en Brasilia. - Un punto basta - El entrenador argentino perdió a un hombre para la batalla contra los charrúas, que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Nilton Santos de Rio a las 21H00 locales (00H00 GMT del martes). El delantero Antonio Bareiro sufrió una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior y rotura parcial de menisco de la rodilla derecha en la victoria contra La Roja, por lo que fue desconvocado.Aunque el atacante de Libertad es pieza secundaria del segundo ataque más anotador de la Copa, Berizzo pierde a un revulsivo experimentado para la ofensiva que lidera Miguel Almirón. Cualquier baja en la artillería es sensible cuando se trata de enfrentar a defensores como Diego Godín y José María Giménez. De ser titular, el dúo uruguayo deberá sostener el cero para facilitar un propósito universal: evitar a Brasil."Estamos preparados para muchísimos más, estamos preparado porque tenemos jugadores muy buenos. Tenemos que demostrarlo en la cancha", dijo el mediocampista uruguayo Federico Valverde.Al once de Tabárez, en el que Edinson Cavani se reencontró con el gol ante Bolivia, le basta un empate para desplazar a Chile a la cuarta casilla, una posición que empareja a los australes con el 'scratch' en cuartos. La victoria podría dejarlo líder desde que Argentina caiga con Bolivia, lo que sobre el papel pinta improbable.Buscaremos "una victoria porque es lo que necesitamos nosotros para cumplir con nuestras expectativas", sostuvo el "Maestro, quien al igual que Berizzo enfrenta el dilema de cuidar o no jugadores pensando en la siguiente ronda.Posibles alineaciones:Uruguay: Fernando Muslera - Nahitán Nández, José Giménez, Diego Godín, Matías Viña - Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás De La Cruz - Giorgian De Arrascaeta - Edinson Cavani, Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.Paraguay: Alfredo Aguilar - Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena - Alberto Espínola, Richard Sánchez, Gastón Giménez, Omar Alderete - Miguel Almirón, Ángel Romero, Oscar Romero. DT: Eduardo Berizzo.Árbitros: El brasileño Raphael Claus acompañado de sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires en las bandas.raa/ol/ma -------------------------------------------------------------