Chile pierde al defensa Guillermo Maripán para el resto de la Copa América

En la imagen Luis Suárez de Uruguay disputa un balón con Guillermo Maripán de Chile, durante un partido por el grupo A de la Copa América en el Estadio Arena Pantanal, Cuiabá (Brasil). EFE/ Raúl Martínez

Santiago de Chile, 27 jun (EFE).- El defensa central chileno Guillermo Maripán no podrá seguir jugando el resto de partidos de la Copa América tras su lesión sufrida ante Uruguay, informó este sábado la selección de fútbol de Chile.

"Maripán presenta un desgarro microfibrilar de recto anterior de pierna derecha, por lo cual estará en etapa de recuperación y no se encuentra en condiciones de participar en el resto de la competencia", dijo el cuerpo médico del equipo.

El futbolista, de 27 y quien actualmente juega en el AS de Mónaco, salió anticipadamente el lunes en el choque ante Uruguay tras sufrir molestias.

La selección también indicó en el mismo comunicado que "Erick Pulgar sufrió una lesión muscular de bajo grado, la cual ha evolucionado satisfactoriamente, encontrándose en tratamiento kinésico" y que Gary Medel se incorporará gradualmente a las prácticas.

Si ambos jugadores continúan en esa misma línea, podrían estar en los cuartos de final.

La Roja, luego de acumular dos empates, una victoria y una derrota en su zona, puede terminar ubicada en la tercera o cuarta posición de la tabla con sus cinco unidades en el Grupo A.

Tras la derrota frente a Paraguay el jueves, el combinado que dirige Martín Lasarte retornó a Santiago para concentrarse en un hotel de la zona oriente y preparar los cuartos de final de la Copa América.

Una de las piezas claves del equipo chileno, el volante Arturo Vidal, no se encuentra a su máxima capacidad física luego de estar pausado desde marzo por una operación de rodilla y un contagio por covid-19, y Alexis Sánchez ni siquiera viajó a Brasil para recuperarse en Santiago de una lesión en el plantar delgado.