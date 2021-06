Tinder añade videos a los perfiles para adaptarse a la Generación Z

Fotografía cedida este martes por la aplicación de citas Tinder en la que se registraron varias pantallas de teléfonos inteligentes con vídeos de presentación. EFE/Tinder

San Francisco, 22 jun (EFE).- Los usuarios de la aplicación de citas Tinder podrán a partir de este martes subir videos cortos de 15 segundos a sus perfiles, un cambio que según contó en una entrevista con Efe el consejero delegado de la compañía, Jim Lanzone, está pensado para adaptar el servicio a los hábitos de la Generación Z.

La Generación Z la conforman aquellas personas nacidas entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010, de manera que incluye toda la década de los 2000 y es la primera cuyos integrantes crecieron en un entorno ya completamente digital, con internet presente en cada aspecto de sus vidas.

"Más de la mitad de nuestros usuarios pertenecen a la Generación Z. Hablamos con ellos constantemente y nos dicen que lo que quieren son más formas de poder expresar quiénes son", apuntó Lanzone, quien calificó a estos adolescentes y veinteañeros de "fluidos y nada moralistas".

EL PERFIL TRADICIONAL NO ES SUFICIENTE

Estos jóvenes, acostumbrados a consumir videos cortos en plataformas como TikTok, quieren conocer bien a una persona antes de tener una primera cita, por lo que no les basta con el perfil tradicional de texto y fotografías que hasta ahora viene usando la aplicación, según explicó el consejero delegado de Tinder.

"Esto es el principio de lo que yo llamo el Tinder tridimensional. Sabemos que las personas son multidimensionales y tenemos que darles más maneras para que puedan expresarse y demostrarlo", aseguró el directivo.

Del mismo modo que un usuario puede colgar en la actualidad hasta nueve fotografías distintas en su perfil, a partir de este mismo martes todas o parte de esas fotografías podrán sustituirse por videos, en los que el internauta podrá mostrar aquello que más le define: desde una actividad deportiva a un paisaje.

Los videos se reproducirán de forma automática y en bucle pero sin sonido, que no se activará hasta que el usuario pulse sobre la pantalla con su dedo y muestre así su interés por ese perfil.

SE ADAPTARÁN A LO QUE PIDAN LOS USUARIOS

Aunque el límite inicial de duración de estos videos es de quince segundos, Lanzone explicó que permanecerán atentos a los comentarios que reciban por parte del público y que están abiertos a ampliar ese tiempo máximo en un futuro si así lo pide la gente.

El máximo directivo de la popular aplicación de citas explicó que otra de las características de los miembros de la Generación Z es que "tienen menos prisa para conocerse en la vida real", a diferencia de generaciones mayores que, tras una breve interacción, enseguida proponen ir a tomar algo y conocerse en persona.

"Les importa menos el resultado que el proceso. Quieren más información, tener temas sobre los que charlar o actividades que puedan compartir con la otra persona", aseguró.

EXPLORAR Y CONVERSAR... SIN CONECTAR

En este sentido se enmarcan las otras dos novedades que Tinder anunció hoy, la inclusión de un modo de "exploración" que permite filtrar perfiles por gustos y aficiones, y la posibilidad de iniciar una conversación con otro usuario elegido por el sistema según su personalidad sin necesidad de haber conectado antes.

Las distintas categorías del modo de "exploración" vendrán determinadas por las tendencias que Tinder observe entre sus usuarios, aunque también creará otras que considere tienen potencial para ser populares.

Algunas ejemplos de categorías que Lanzone mostró a Efe son "mascotas", "apasionados de la comida" y "aventureros".

Tinder y el resto de aplicaciones de citas como Bumble y Hinge vieron cómo su uso se disparaba durante la pandemia de covid-19, puesto que la reducción de las interacciones sociales llevó a mucha gente a pasar más tiempo navegando y chateando en estas plataformas.

Eso implicó que los hábitos del conjunto de los usuarios se acercasen más a los que ya venía mostrando la Generación Z, es decir, pasar más tiempo en la aplicación y tardar más en tener una primera cita en persona.

Marc Arcas