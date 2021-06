JPMorgan crea Tech Disruptors, unidad dirigida a startups

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. está comenzando una nueva unidad enfocada en desarrollar relaciones con startups en etapa inicial, en un intento por ganar terreno con firmas de tecnología antes de que llamen la atención de otros bancos.

El equipo, llamado Tech Disruptors, se centrará en startups que hayan realizado rondas de financiación de alrededor de 30 millones de euros (US$36 millones) o más, aunque startups más pequeñas también podrían ser incluidas en la cartera de clientes del banco, dijo en una entrevista Tomi Pierucci, el emprendedor contratado por el banco para desarrollar la unidad.

“Hemos visto un inmenso crecimiento y generación de riqueza en los últimos 20 años a partir de startups tecnológicas, pero no todas tienen la perspicacia, las conexiones o los recursos para lograr el crecimiento rápido y sostenible necesario para sobrevivir”, dijo Pierucci. “Ahí es donde entramos nosotros”.

El dinero ha estado llegando a las empresas de tecnología en todos los niveles en los últimos años, con un récord de alrededor de US$54.000 millones recaudados en ofertas públicas de venta a nivel mundial en los últimos 12 meses, según datos compilados por Bloomberg. Esto ha llevado a una competencia cada vez mayor entre los bancos para captar negocios antes que salgan a bolsa.

3.500 empresas

JPMorgan ha identificado aproximadamente 3.500 empresas tecnológicas globales para desarrollar. Si bien la unidad tiene su sede dentro de su división de banca privada, se centrará en generar negocios de banca privada y de inversión a nivel mundial.

Antes de unirse JP Morgan, Pierucci dirigió el desarrollo corporativo de la aplicación de entrega en línea española Glovo, donde ayudó a la empresa a organizar una ronda de recaudación de fondos de 150 millones de euros que incluyó el respaldo del fondo soberano de Abu Dabi. Las empresas que fundó incluyeron una que buscaba crear la primera maleta inteligente del mundo.

