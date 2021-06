Los inversores, pendientes de los datos preliminares de los PMI de la eurozona y EEUU

Pantallas muestran los valores del Ibex 35, en la Bolsa de Madrid. EFE/ Esther Egea/Archivo

Madrid, 20 jun (EFE).- Los inversores centrarán su atención esta semana en la publicación de los datos preliminares de los PMI adelantados de junio de la eurozona y EE. UU., así como de los índices de confianza empresarial alemanes IFO y de la reunión de tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE).

Según ha señalado a Efe el director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, bolsa

, "los indicadores macro no van a aportar sorpresas en los mercados", ya que éstos saben que "van a ser buenos en los próximos meses".

Sobre la tendencia de los mercados esta nueva semana, López ha dicho que quizá el incremento de la volatilidad puede estar indicando que "es posible entrar en una cierta corrección, que no sería un cambio de ciclo ni nada por el estilo", ya que se trataría de una fase de corrección a corto plazo después de las subidas que se han acumulado en los últimos meses.

En este sentido, ha explicado que "los mercados de vez en cuando necesitan retroceder para coger un poco de fuerza y seguir avanzando, porque en estos niveles ya no había fuerza para seguir con los avances".

Este miércoles, la empresa estadounidense IHS Markit publicará el resultado adelantado de junio de los PMI de la eurozona, en un entorno marcado por las expectativas de una relajación de las medidas de restricción de la movilidad en los próximos meses.

El consenso de analistas prevé que los PMI se mantengan en zona de expansión, proyectando un ligero retroceso respecto al mes anterior del PMI del sector manufacturero y un incremento del nivel del PMI del sector servicios, según ha señalado Singular Bank.

El miércoles, tras conocerse por la mañana los datos de la eurozona, IHS Markit publicará los PMI preliminares de junio de EE. UU.

En este caso, el consenso de analistas espera una lectura a la baja tanto en el caso del PMI manufacturero como de servicios, si bien ambos indicadores se mantendrían en niveles más elevados que en la eurozona.

En concreto, el PMI manufacturero alcanzaría 61,5 puntos (-0,6 enteros) y el PMI de servicios 69,8 puntos (-0,6 enteros).

En la región Asia-Pacífico, tras conocerse esta semana que en China se ralentizó en mayo el ritmo de crecimiento de la producción industrial a un 8,8 % interanual (vs. 9 % estimado y 9,8 % anterior) y de las ventas minoristas a un 12,4% interanual (vs. 13,6 % estimado y 17,7 % en abril), la atención se mantendrá en China, en este caso respecto a sus tipos de interés oficiales.

La decisión del Banco Central de China se hará pública este lunes, considerando el consenso de analistas poco probable de que el PBOC realice alguna modificación de su política monetaria.

Así, se proyecta que mantendrá la tasa de préstamos a un 1 año en un 3,85 % y la de 5 años en un 4,65 %.