Gigante de energías limpias informa sobre hackeo en sus sistemas

(Bloomberg) -- El gigante de la energía limpia Invenergy LLC, dijo haber investigado actividad no autorizada en algunos de sus sistemas de información, pero que no vio ningún impacto en sus operaciones.

“En ningún momento se vieron afectadas las operaciones de Invenergy y no se cifraron datos”, dijo el desarrollador de energías renovables con sede en Chicago en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes. “Invenergy no ha pagado y no tiene la intención de pagar ningún rescate”.

La divulgación sigue a los recientes ciberataques que afectaron las operaciones del gasoducto más grande de Estados Unidos y el mayor productor de carne de res del país durante varios días. El Financial Times informó sobre el hackeo de Invenergy el viernes anterior.

