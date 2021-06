Once sub'21 se suman a la burbuja paralela

El centrocampista de la selección española sub-21 Juan Miranda (i) celebra con sus compañeros tras marcar el tercer gol ante Lituania, durante el encuentro amistoso que disputaron en el estadio de Butarque, en Leganés. EFE/Kiko Huesca

Las Rozas (Madrid), 9 jun (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, refuerza la 'burbuja' paralela con once internacionales sub'21 que aumentan a 17 el número de futbolistas que entrenan al margen de los convocados inicialmente, por si aumentan el caso de positivos en la concentración de la Ciudad del Fútbol y tienen que jugar la Eurocopa.

Los once nuevos convocados son:

Porteros: Álvaro Fernández (Huesca)

Defensas: Óscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Betis), Alejandro Pozo (Eibar).

Centrocampistas: Marc Cucurella (Getafe), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (AS Roma),

Delanteros: Brahim Díaz (AC Milan), Bryan Gil (Eibar), Javi Puado (Espanyol) y Yeremy Pino (Villarreal).