Artrosis de cadera: la clave es mantener la mayor actividad posible

ILUSTRACIÓN - Andar en bicicleta es una actividad deportiva ideal para quienes padecen de artrosis de cadera. Foto: Christin Klose/dpa

Si siente una molestia en la cadera una y otra vez al subir escaleras o al cruzar las piernas, esto puede ser señal de una artrosis de cadera. Por lo general, comienza de manera silenciosa durante meses o incluso años. Según especifica el Instituto alemán para Calidad y Rentabilidad en el Sistema de Salud en su portal (gesundheitsinformation.de), la articulación solo molesta en los inicios en caso de hacer esfuerzo o después de días intensos. Es posible que el dolor se irradie hasta la parte interna del muslo o incluso hasta la rodilla. Y, tras una posición de reposo prolongada, se puede sentir que la articulación permanece tiesa durante algunos minutos, por ejemplo a la mañana después de despertarse. Lo importante es que, si se presenta una sospecha de artrosis de cadera, esta se aclare lo más rápido posible, para poder tomar medidas a tiempo. Esto evita un mayor desgaste del cartílago. MOVIMIENTO Y ZAPATOS CÓMODOS Se recomienda el ejercicio de deportes beneficiosos para las articulaciones, como ciclismo o natación. Este tipo de movimientos puede mejorar la función de la articulación. Y, quien tenga marcado sobrepeso, debería intentar bajar de peso. También ayudan los zapatos bien acolchados, cómodos y sin tacones. El portal precisa que asimismo puede ser de utilidad la fisioterapia, al igual que los analgésicos antiinflamatorios del grupo de los antirreumáticos no esteroideos (AINE). Dependiendo de la progresión de la artrosis, pueden presentarse como opción distintas intervenciones quirúrgicas, desde la artroscopía, pasando por la corrección de malas posturas y hasta el reemplazo de la articulación. ESCEPTICISMO ANTE LAS TERAPIAS MILAGROSAS Los expertos y expertas subrayan: una artrosis no es realmente curable. Sin embargo, señalan que existen muchas cosas que pueden hacerse para proteger las articulaciones y contra los dolores. Al mismo tiempo, advierten que se ofrecen numerosas terapias sin utilidad, con promesas en parte poco realistas. Por lo que es conveniente tender a un saludable escepticismo: "Porque no existe un arma milagrosa contra la artrosis". DIVERSOS FACTORES DE RIESGO Según informa el portal, la artrosis de cadera afecta principalmente a personas mayores de 45 años. Los factores de riesgo son, entre otros, predisposición genética, marcado sobrepeso y deformidad congénita. Asimismo apunta al trabajo corporal intenso, así como a la exigencia prolongada a causa de un ejercicio intensivo en disciplinas deportivas como el balonmano y el fútbol, en los cuales existe mayor riesgo de sufrir fuertes golpes e impactos. Una artrosis de cadera progresiva puede generar problemas en el ejercicio de la profesión y en el hogar, en actividades durante el tiempo libre e incluso en la vida social. Según detalla el portal, las consecuencias en la vida cotidiana suelen ser el mayor problema que provoca esta enfermedad. dpa