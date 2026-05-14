La artista Wooh Nayoung viste a don Quijote con el 'hanbok' coreano

Madrid, 14 may (EFE).- La ilustradora Wooh Nayoung, reconocida internacionalmente por sus colaboraciones con Disney, Marvel y Netflix, ha representado a don Quijote de la Mancha con la indumentaria tradicional coreana, el 'hanbok'.

Es una obra especialmente creada para una exposición del Centro Cultural Coreano de España, en Madrid.

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La muestra 'Historias revestidas de Hanbok' estará abierta hasta el 31 de julio y reúne 25 obras de esta artista, en las que reinterpreta personajes de Disney con esta vestimenta, además de a don Quijote, el famoso personaje de Miguel de Cervantes, que cabalga con su escudero, Sancho Panza, en un paisaje típicamente oriental.

La obra, titulada 'El Caballero de Joseon camina por los caminos ocres de Montiel' (2026), ha sido diseñada en exclusiva para esta ocasión, inspirada en las similitudes históricas entre la España del siglo XVII y la dinastía coreana Joseon.

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Dialogan a la perfección porque "las experiencias humanas son comunes y universales", explica a EFE la ilustradora, especializada en reinterpretar elementos de la cultura occidental como los superhéroes y los cuentos de hadas.

A raíz de un comentario en la red social Reddit de alguien que desconocía el nombre de la indumentaria tradicional coreana, la artista sintió el impulso de acercar la cultura de su país, Corea del Sur, al resto del mundo vistiendo a personajes mundialmente conocidos con 'hanbok' y situándolos en entornos del imaginario oriental.

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Formada en pintura oriental en la Universidad de Mujeres Ewha (Seúl), sus ilustraciones se sirven de las técnicas de coloración tradicionales para llevar relatos como 'Alice's Adventures in Wonderland' o 'Beauty and the Beast' al mundo contemporáneo, porque "hay constantes similitudes entre las historias del pasado y el presente".

"Desde que colaboro con centros culturales coreanos de distintos países, elijo obras que son representativas de ese país que estoy visitando, porque lo más importante es el intercambio cultural, así que para lograr ese objetivo escojo la historia más famosa de ese lugar para ilustrarla y añado elementos coreanos", explica Wooh Nayoung

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"El arte puede ayudar a conocer mejor cualquier cultura", argumenta. EFE