Los posibles rivales de Starmer dan los primeros pasos en la carrera por el liderazgo

Raúl Bobé

Londres, 14 may (EFE).- La sucesión del primer ministro británico, Keir Starmer, aún no ha comenzado formalmente, pero la dimisión de uno de sus ministros y el probable regreso parlamentario del popular alcalde de Manchester, Andy Burnham, indican que la carrera por el liderazgo laborista ya está abierta.

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El escenario inmediato para Starmer, que insiste por el momento en seguir en el cargo, se dificultó este jueves después de que Wes Streeting renunciara como ministro de Sanidad y evidenciase todavía más si cabe las divisiones internas en el Gobierno laborista.

En su texto de dimisión, Streeting aseguró que había "perdido la confianza" en Starmer como líder, y tras la debacle laborista en las elecciones locales y regionales de la pasada semana, se hizo evidente que no era la persona adecuada para encabezar al partido de cara a los próximos comicios generales ante la amenaza de la derecha populista del Reform UK de Nigel Farage.

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En esta línea, el ex ministro de Sanidad, que en los últimos días ya sonaba como posible reemplazo de Starmer, especialmente entre el ala derechista del partido, abogó por abrir un debate sobre el futuro liderazgo de la formación "con el mejor rango de candidatos posible".

Si bien Streeting nunca ha escondido sus ambiciones políticas, todavía no ha presentado su candidatura para suceder a Starmer como líder laborista ni ha activado el mecanismo interno para convocar unas primarias en el partido.

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Para ello, es necesario sumar individualmente el respaldo de, al menos, 81 diputados -el correspondiente a una quinta parte del total de parlamentarios laboristas (403)- y, por el momento, nadie ha demostrado tenerlo.

El tiempo para Streeting corre en su contra, puesto que el actual alcalde de Mánchester, Andy Burnham, el gran favorito entre las bases laboristas para suceder a Starmer, ha abierto hoy una vía política que le permitiría volver como diputado a la Cámara de los Comunes (baja) y pugnar por el liderazgo laborista.

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El parlamentario Josh Simmons dijo renunciar este jueves a su escaño por la circunscripción de Makerfield, en la región de Mánchester, para que Burnham "pueda regresar a su hogar", en referencia al Parlamento de Westminster, donde fue diputado entre 2001 y 2017.

Burnham ya ha confirmado su intención de presentarse como candidato en los comicios parciales de Makerfield. Sin embargo, el camino de Burnham hasta el número 10 de Downing Street se presume largo y espinoso.

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Primero, el Comité Ejecutivo Nacional (NEC) laborista tendrá que admitir su candidatura. En enero ya lo intentó por otra circunscripción cercana a Mánchester, pero fue bloqueado en un movimiento, se dice, instigado por el propio Starmer.

Esta vez, el actual primer ministro dijo que no se opondrá a la nueva candidatura parlamentaria de Burnham, según una fuente cercana citada por varios medios británicos.

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Además, Burnham deberá abandonar la alcaldía de Mánchester, que le otorgó el apodo de el 'rey del Norte' tras nueve años en el poder; ganar el escaño por Makerfield en un momento de debilidad política para los laboristas, y conseguir el respaldo de los 81 diputados laboristas necesarios.

Al conocer la noticia, el ministro británico de Trabajo, Pat McFadden, advirtió del "riesgo político" que conlleva esta vía, mientras que desde Reform UK aseguraron que "darán todo lo posible" para arrebatarles el escaño a los laboristas.

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Más allá de Streeting y Burnham, también se perfila como posible candidata la ex 'número dos' de Starmer, Angela Rayner, que anunció este jueves que había saldado sus disputas fiscales con la Hacienda británica, por las que dimitió en septiembre, lo que allanaría su posible regreso a la primera fila política.

De acuerdo con una encuesta de LabourList publicada este jueves, Starmer ganaría por goleada a Streeting en unas hipotéticas primarias, pero tanto Rayner como Burnham podrían arrebatarle con facilidad el liderazgo. EFE

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