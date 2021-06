Procesadora de carne reanuda actividades tras ciberataque

CANBERRA, Australia (AP) — La empresa de procesamiento de carne más grande del mundo reanudó actividades el miércoles después de que su producción global se vio interrumpida por un hackeo, apenas unas semanas después de que un incidente similar cerró un oleoducto en Estados Unidos.

La brasileña JBS SA informó el martes por la noche que había logrado un “avance significativo” para reponerse del ciberataque y que esperaba que la “gran mayoría” de sus plantas estuviera operando el miércoles.

“Nuestros sistemas están volviendo a estar en línea y no estamos escatimando recursos para combatir esta amenaza”, dijo en un comunicado Andre Nogueira, director general de JBS USA.

Previamente, la Casa Blanca dijo que JBS notificó a Estados Unidos de un pedido de rescate hecho por una organización delictiva probablemente con sede en Rusia.

JBS también es el segundo productor más grande de Estados Unidos de carne de res, cerdo y pollo. Si cerrara un día, el país perdería casi una cuarta parte de su capacidad de procesamiento de carne de res, o el equivalente a 20.000 cabezas de ganado vacuno, según a Trey Malone, profesor asistente de agricultura en la Universidad Estatal de Michigan.

Los cierres reflejan la realidad de que las plantas modernas de procesamiento de carne están muy automatizadas, tanto por razones de seguridad alimentaria como laborales. Las computadoras recopilan datos en múltiples etapas del proceso de producción. Además, los pedidos, la facturación, el envío y otras funciones son todas electrónicas.

JBS, que no ha declarado públicamente que el hackeo fue ransomware, dijo que el ciberataque afectó a los servidores que respaldan sus operaciones en América del Norte y Australia. Los servidores de respaldo no se vieron afectados y dijo que no tenía conocimiento de que los datos de ningún cliente, proveedor o empleado se vieran comprometidos.

JBS es también la empresa de procesamiento de carne y alimentos más grande de Australia, con 47 instalaciones que incluyen mataderos, corrales de engorde y sitios de procesamiento de carne. La empacadora tiene más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Durbin informó desde Detroit. Los periodistas de The Associated Press Alan Suderman en Richmond, Virginia y Alexandra Jaffe en Washington contribuyeron para este despacho