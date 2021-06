El Atlético implantará el reconocimiento facial en su estadio la próxima temporada

Vista general del interior del estadio Wanda Metropolitano. EFE/ Peter Powell/Archivo

Madrid, 2 jun (EFE).- El Atlético de Madrid trabaja en la implantación de sistemas de reconocimiento facial en su estadio, el Wanda Metropolitano, para la próxima temporada, donde también pretenden eliminar los pagos en efectivo, según dijo este miércoles su consejero delegado y máximo accionista, Miguel Ángel Gil Marín.

"Estamos trabajando en el reconocimiento facial y lo pondremos en marcha la próxima temporada, también los sistemas 'cashless'", explicó el ejecutivo rojiblanco durante su intervención en el foro 'Pro', organizado por el diario As y '2Playbook'.

Gil Marín detalló estos elementos dentro de la apuesta tecnológica del conjunto rojiblanco en su estadio, del que recordó los 1.500 puntos de señal wifi que permiten asegurar la conectividad de otros los aficionados, la lectura de carnés de abonado a distancia, entre otras innovaciones.

El consejero delegado del Atlético dijo que su club es "muy particular" porque tiene que "competir con dos transatlánticos como Real Madrid y Barcelona y con otros ocho o diez clubes muy poderosos en Europa" no solo en el apartado tecnológico, sino en el social, con sus 130.000 socios y 37 millones de seguidores de redes sociales, como en el de instalaciones y tecnología.

El máximo accionista del club rojiblanco aseguró que una de sus "obsesiones" es crear contenido audiovisual para sus aficionados, por lo que además de las retransmisiones y programas que elaboran los operadores de televisión, han puesto en marcha una marca de creación de contenidos audiovisuales llamada 'Atleti Studios'.

A través de este departamento, el Atlético ha generado vídeos como los 'Insider' que reflejan la intrahistoria de los éxitos del club y tienen un gran seguimiento, como la que recogió la celebración del último título de Liga ganado en Valladolid el pasado 22 de mayo, que tuvo más de 70 millones de visualizaciones, y que unida a otras publicaciones generaron más de 410 millones de visitas. "Ha sido impactante para nosotros ver cómo a través de la tecnología llegamos a cada vez más gente", valoró Gil Marín.

El ejecutivo del Atlético explicó que una de sus principales dificultades es tener más acceso a los datos de sus seguidores, que recogen tanto los operadores televisivos como las redes sociales. "Tenemos el contenido, sabemos cuántos nos ven y nos siguen, pero no sabemos quiénes son. Son los intermediarios los que tienen los datos", lamentó.

Gil Marín compartió la intervención con el consejero delegado del equipo de 'eSports' Team Heretics, Antonio Catena, que explicó cómo ha evolucionado su negocio y al que recordó que el conjunto rojiblanco también tiene equipo en algunas competiciones electrónicas, gracias a un acuerdo con el club Movistar Riders.