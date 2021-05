China culpa a cerdos ‘gigantes’ por caída en precios de carne

(Bloomberg) -- China está culpando a los cerdos 'gigantes’ de estar empeorando una repentina caída en los precios de este tipo de carne en el país.

Desde finales del año pasado, los granjeros han estado engordado cerdos hasta casi duplicar su peso normal, alcanzando aproximadamente el tamaño de un hipopótamo pigmeo o de una hembra de oso polar, con la esperanza de que los animales generen mayores ganancias en caso de que los precios repunten.

Cao Tao, un comerciante de cerdos en la provincia noroccidental de Shaanxi, dijo que muchos de los cerdos que está comprando pesan más de 200 kilogramos, en comparación con su tamaño habitual de alrededor de 125 kilogramos. “Algunos criadores se aferran a sus cerdos más grandes con la esperanza de un repunte de los precios”, señaló.

En cambio, los precios de la carne de cerdo al por mayor en China se han desplomado más de 40% desde mediados de enero en medio de una lenta demanda, un aumento de las importaciones y las ventas de pánico por parte de los agricultores después de nuevos brotes de peste porcina africana. Muyuan Foods Co., el mayor criador de cerdos del país, dijo esta semana que espera un caída continua en los precios domésticos del cerdo, y la caída no tocará fondo hasta el próximo año, o incluso 2023.

Muchos criadores habían engordado a sus cerdos en previsión de una recuperación en los precios de la carne, pero la caída desde febrero ha provocado una venta masiva de estos animales, lo que podría estar retrasando un repunte en los precios, dijo Lin Guofa, analista sénior de la consultora Bric Agriculture Group.

“Cuando estos animales se venden juntos, la venta masiva provoca una caída explosiva de los precios”, dijo. Las granjas en el suroeste y el sur aún tienen una gran cantidad de cerdos “del tamaño de una vaca”, que podrían venderse a medida que el clima se calienta, lo que provocaría que los precios bajen por un tiempo, señaló.

En 2018, docenas de piaras de cerdos de China fueron devastadas por la peste porcina africana y, aunque las cifras se han recuperado desde entonces, un reciente resurgimiento ha impulsado las importaciones de carne de cerdo. El Ministerio de Agricultura dijo en abril que piara de cerdos del país puede recuperarse a los niveles habituales en junio o julio, aunque la cantidad de cerdos disponibles para el sacrificio puede tardar otros cuatro meses en volver a la normalidad.

Los cerdos “de gran tamaño” son en parte culpables de la caída de los precios del cerdo, dijo en una conferencia Qiu Huaji, jefe de enfermedades infecciosas porcinas en Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin, la semana pasada. Se esperaba un repunte de los precios en el tercer trimestre debido al resurgimiento de la peste porcina africana que redujo los rebaños a casi la mitad en algunas áreas, señaló.

El impacto de los cerdos obesos en los precios del cerdo también se está complicando por las nuevas reglas que prohíben el transporte de cerdos vivos a través de los límites de cinco áreas. Las regulaciones, destinadas a combatir la propagación de la peste porcina africana, están cambiando la forma del mercado y generando diferencias regionales de precios.

Qian Xiaoyun, una criadora en la ciudad norteña de Tianjin, dijo que su familia no criaría cerdos más grandes después de la caída del precio y que había vendido todos sus animales que pesaban más de 150 kilogramos. “La caída de los precios del cerdo y los altos precios del maíz dan malos rendimientos a esos cerdos más grandes a medida que comen más”, indicó.

