70-59. El Madrid asegura el liderato y Bilbao Basket depende del Estudiantes

El pívot checo del Retabet Bilbao Ondrej Balvin (i) intenta taponar al pívot francés del Real Madrid, Vincent Poirier (d), durante el partido de Liga Endesa que se disputó este jueves en el Wizink Center. EFE/JuanJo Martin.

Madrid, 20 may (EFE).- El Real Madrid se aseguró este jueves el liderato definitivo de la temporada regular de la Liga Endesa con una cómoda victoria en el WiZink Center, por 70-59, ante un RETAbet Bilbao Basket que, tras esta derrota, depende del Movistar Estudiantes para no descender a la Liga LEB Oro.

Si Estudiantes gana este viernes al Hereda San Pablo Burgos en este mismo escenario (20.30 horas), el Bilbao Basket acompañará al Acunsa GBC en las posiciones de descenso.

Pero si pierde el equipo colegial un choque que está amenazado por dos positivos por covid del propio 'Estu', al conjunto vizcaíno le quedará aún una última oportunidad de salvación el domingo ante el Joventut de Badalona en Miribilla (12.30).

Lideró la victoria blanca Vincent Poirier (10 puntos, 13 rebotes y 20 de valoración), ayudado en anotación por Jaycee Carroll (12), mientras que los mejores de los de negro fueron Ondrej Balvin (13, 9 y 18) y Jaroslav Zuskowski (13 y 16).

El partido comenzó accidentado. Jenkins y Tyus chocaron sus cabezas de forma involuntaria, con 4-4 en el marcador, y el jugador visitante tuvo que retirarse de la cancha por la sangre que manaba.

Era tanta que acabó mareándose y tuvieron que atenderle varios sanitarios tumbado en el suelo. Incluso fue llamada una camilla por si se necesitaba. Aunque, al final, Jenkins fue retirado a vestuarios con ayuda y muy aturdido, pero por su propio pie.

También debió retirarse unos segundos después Tyus asimismo por sangrar por la frente. Aunque en su caso no fue mucha y, tras colocarse un pequeño apósito, regresó sin problemas. Pareció afectar mucho al Bilbao Basket ese contratiempo de su tirador clave, sobre todo al ir alargándose su estancia fuera de la cancha.

Los de Alex Mumbrú, animados por sus últimas victorias, empezaron haciendo frente a los blancos, a los que se adelantaron hasta tres veces en el inicio del choque (4-7, 6-9, 9-11).

Pero dos triples seguidos de Garuba y Taylor (15-11), y ver a su arma ofensiva titular tendida en el suelo, anunció el principio del fin de unos 'hombres de negro' tan noqueados como su compañero lesionado y a merced de un Madrid que no necesitó ni meter la directa para finiquitar el choque en un visto y no visto.

Un 12-2 coral permitió a los de Pablo Laso irse al 21-13 del primer cuarto y un 19-6 al 40-19 con el que todo pareció decidido mediado un segundo cuarto que terminó 45-24 con protagonismo de Laprovittola Carroll, una increíble 'mandarina' de Llull a tablero y, sobre todo, el intimidador Poirier (8, 6 y 15 al descanso).

Enfrente, solo Jaylon Brown, como casi siempre en el equipo bilbaíno, parecía con ánimo y entereza para aguantar el chaparrón deportivo y anímica.

Un 0-10 que provocó un tiempo muerto y la consiguiente bronca de Laso a sus jugadores (45-34) animó a un Bilbao Basket que se acercó ocho puntos a 3.38 del final del tercer cuarto (47-39). Pero sus propios errores y dos triples seguidos otra vez de Garuba y Taylor enfriaron las esperanzas de los de negro (53-39) de cara a un último cuarto que aún terminó con el partido medio vivo (53-42).

Siguió peleando el Bilbao Basket contra su desacierto y un Madrid casi ausente, pero apenas si logró acercarse a nueve puntos (66-57) antes de que el choque finalizase 70-59. Este viernes sabrá tras el partido del Estudiantes si el equipo vasco continúa vivo o se confirma matemáticamente su descenso.

- Ficha técnica:

70 - Real Madrid (21+24+8+17): Alocén, Abalde (3), Taylor (6), Tyus (4) y Poirier (10) -cinco inicial-; Laprovittola (6), Causeur (11), Llull (4), Rudy Fernández (4), Carroll (12), Vukcevic (4) y Garuba (6).

59 - RETAbet Bilbao Basket (13+11+18+17): Hakanson (6), Jenkins, Zyskowski (13), Kulboka (8) y Balvin (13) -cinco inicial-; Athinaiou (1), Brown (7), Reyes (3), Miniotas (4), Toté (4), Kljajic y Dos Anjos.

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan de Dios Oyón y Carlos Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 37 de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center sin público debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de covid.