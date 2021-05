EEUU.- Trump reanudará los mítines en junio, seis meses después de dejar la Casa Blanca

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto reanudar los mítines en junio, según ha confirmado uno de sus asesores, citado por The Hill, lo que constituye la última demostración de que el magnate busca aumentar su visibilidad y actividad política desde que abandonó la Presidencia en enero.



Según la información recogida por el diario 'The Daily Mail', Trump busca realizar dos actos públicos en junio y uno más a principios de julio, aunque los eventos aún no han sido anunciados de forma oficial. Presumiblemente se desarrollarán de forma similar a los mítines que pronunció durante su campaña de reelección, enmarcada en la pandemia de COVID-19.



Trump ha reforzado en los últimos días su liderazgo en el Partido Republicano con la expulsión de Liz Cheney de los puestos de responsabilidad en la Cámara de Representantes. La degradación es el precio que ha pagado Cheney por sus críticas al expresidente y su ruptura con la línea oficial del partido.



El expresidente estadounidense ha apoyado a varios candidatos republicanos para elecciones futuras, como a la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders, que se presenta a gobernadora del estado de Arkansas. En este sentido, los planes de Trump para celebrar mítines indican que probablemente continuará respaldando a ciertos candidatos republicanos.



Trump ha mantenido un perfil muy bajo desde que abandonó la Casa Blanca, después del asalto que sus partidarios llevaron a cabo el 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, alentados por sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre. De hecho, se sometió a un 'impeachment' o juicio político acusado de insurrección semanas antes de dejar la Presidencia.



Además, con sus cuentas de Twitter y Facebook suspendidas, ha limitado sus comunicaciones únicamente a sus seguidores. Además de participar en espacios televisivos conservadores, ha emitido comunicados criticando la agenda de su sucesor, Joe Biden, entre otros aspectos.