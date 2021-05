La India registra el número más bajo de infecciones en tres semanas

EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Nueva Delhi, 15 may (EFE).- La India registró este sábado 326.098 nuevos casos de coronavirus, el número más bajo desde el pasado 26 de abril, aunque preocupa la expansión del virus en las zonas rurales donde la cobertura sanitaria es menor en el contexto de una virulenta segunda ola que ha causado escasez de oxígeno.

El número de casos desde el inicio de la pandemia asciende ya a 24,3 millones, según los últimos datos del Ministerio de Salud indio.

Los casos, que hace una semana ascendían a cifras récord de más de 400.000 al día, han caído este sábado a poco más de 326.000. Hay que remontarse hasta el pasado 26 de abril, cuando el país sumó 319.435 infecciones, para ver un número menor de casos.

El país también registró 3.890 fallecimientos en las últimas 24 horas, después de tres días consecutivos en los que el número de muertes diarias ha superado las 4.000 o más.

Las autoridades de Nueva Delhi, cuyo número de casos diarios bajó por primera vez de 10.000 desde el pasado 10 de abril, han afirmado que la situación ha mejorado ligeramente después de ver un aumento espectacular de los casos que colapsó el sistema sanitario.

"Si no tenemos cuidado y dejamos de seguir las normas de distanciamiento social, los casos pueden aumentar de nuevo (...) Hemos visto tiempos muy difíciles en el último mes", dijo el jefe de Gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, el viernes.

Aunque estas cifras arrojan datos esperanzadores, el número de pruebas realizadas en las últimas 24 horas ascendió a penas a 1,6 millones y el Gobierno indio ha advertido de la rápida expansión del virus en las zonas rurales, donde es más probable que las infecciones y los fallecimientos por coronavirus pasen bajo el radar de las autoridades.

A pesar de que la campaña de vacunación lanzada en enero es vista como la única salida a esta crisis, varias regiones del país han denunciado la escasez de vacunas y el ritmo de inoculaciones no es el esperado.

La India administró tan solo 1,1 millones de dosis en las últimas 24 horas, elevando el número total de vacunas administradas a 180 millones.

Sin embargo, poco más del 2 % de los 1.350 millones de habitantes ha recibido las dos dosis de Covishield de AstraZeneca, que fabrica el Instituto Serum de la India (SII), o de Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech.

A estos dos sueros se suma la vacuna importada rusa Sputnik V.