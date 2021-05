Matilde Solís se pronuncia sobre la boda de su hijo Carlos Fitz-James con Belén Corsini

28/02/2019 Matilde Solís, en una imagen de archivo con su hijo Carlos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



El próximo 22 de mayo una de las familias más importantes y populares de nuestro país se reúne para celebrar, en el Palacio de Liria, la boda del hijo del Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, con Belén Corsini. Un acontecimiento muy especial que reunirá, en la residencia madrileña de la familia Alba, a buena parte de la flor y nata de nuestro país y para el que la atractiva y enamorada pareja ya está ultimando todos los detalles.



Matilde Solís, exmujer de Carlos Fitz-James y madre del novio será, como no podía ser de otra manera, la madrina del enlace. La sevillana, emocionada, confirma esta noticia y confiesa que está "muy contenta" porque su hijo pequeño se vaya a casar con Belén Corsini.



La madre del futuro Duque de Alba, muy tranquila pese a la cercanía del gran día porque ya tiene todo preparado, desvela por primera vez que vestirá de Lorenzo Caprile en la boda de su hijo Carlos, repitiendo el diseñador que la vistió - elegantísima con un espectacular modelo azul eléctrico - en el enlace de su otro hijo, Fernando, con Sofía Palazuelo, en 2018.



Matilde, muy discreta, señala que, respetando las medidas restrictivas por la pandemia del Covid, todo se hará "correctamente", pero no será impedimento para que "lo pasemos muy bien también". "No queda nada y nos tenemos que cuidar mucho", asegura.



Muy orgullosa, Matilde desvela que su nieta Rosario - hija de Fernando y Sofía Palazuelo y futura Duquesa de Alba - que nació el pasado mes de septiembre, está a sus 9 meses "guapísima, monísima y muy simpática" y no oculta su deseo de convertise de nuevo en abuela. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!