Harris no ve posible que el Triángulo Norte progrese si hay corrupción

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris. EFE/EPA/Leigh Vogel / POOL/Archivo

Washington, 4 may (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtió este martes de que no es posible un progreso en los países del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- si la corrupción persiste en la región.

Harris hizo estas declaraciones durante su intervención en la 51ª conferencia anual de Americas Society/Council of the Americas, donde tienen previsto hablar a lo largo de esta jornada varios miembros del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.

En su discurso, la vicepresidenta consideró que hay que mejorar las condiciones en los países de origen de los inmigrantes que llegan a EE.UU. para que esas personas no inicien el viaje hacia el norte.

En ese sentido, indicó que su Administración está centrada en abordar factores como los huracanes, la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria, así como "las causas de raíz" de la inmigración, como la corrupción, la violencia, la falta de buen Gobierno y la pobreza.

Pero por muchos esfuerzos que EE.UU. ponga en "frenar la violencia, proporcionar ayuda frente a los desastres, afrontar la inseguridad alimentaria... No haremos ningún progreso significativo si la corrupción persiste en la región", apuntó Harris.

Y afirmó que la historia ha demostrado que cuando existe la corrupción un paso adelante supone dos pasos atrás.

"Sabemos que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde dentro, evita que la gente logre que sus hijos reciban una educación y que los negocios comiencen y que haya juicios justos", detalló.

Consideró que la corrupción también impide que se creen las condiciones sobre el terreno para atraer la inversión en el Triángulo Norte.