El primer vehículo eléctrico de Cadillac, Lyriq, costará 59.900 dólares

Vista de la sede mundial de General Motors en Michigan (Estados Unidos). EFE/Jeff Kowalsky/Archivo

Washington, 21 abr (EFE).- Cadillac, la marca de lujo de General Motors (GM), anunció este miércoles que su primer vehículo eléctrico (VE), el todocaminos SUV Lyriq, tendrá un precio de 59.990 dólares y llegará a los concesionarios de EE.UU. en la primera mitad de 2022.

Aun así, los consumidores podrán empezar a reservar unidades del Lyriq en septiembre de este año.

El vicepresidente de Cadillac, Rory Harvey, indicó durante una rueda de prensa que la marca ya no introducirá nuevos modelos equipados con motores de combustión para concentrase en los vehículos eléctricos.

"Saldremos de esta década como una marca de VE. No venderemos vehículos con motores de combustión para 2030", explicó.

El Lyriq contará con un paquete de baterías de 12 módulos, con una capacidad de 100 kilovatios/hora que proporcionará electricidad a un motor situado en el eje trasero.

Este automóvil utiliza la plataforma Ultium, desarrollada por GM para vehículos eléctricos y sobre la que se producirán decenas de modelos de las cuatro marcas de la compañía durante los próximos años.

Cadillac calcula la potencia del Lyriq en 340 caballos y una autonomía de 300 millas (480 kilómetros) con las baterías del vehículo totalmente cargadas.

El vehículo se puede recargar en estaciones públicas de 190 kilovatios. Además, Cadillac ofrecerá a los propietarios del Lyriq un módulo de carga de 19,2 kilovatios para hogares que proporciona un autonomía de 52 millas (80 kilómetros) por cada hora de carga.

Con 10 minutos de tiempo de carga, el vehículo puede recorrer alrededor de 76 millas, unos 120 kilómetros.

El Lyriq contará con los sistemas Regen on Demand y One-Pedal Driving de Cadillac, que utilizan el frenado regenerativo para generar electricidad y maximizar la eficiencia del vehículo. El primer sistema permite controlar la desaceleración del vehículo con una leva situada en el volante.

Con One-Pedal Driving, el pedal del acelerador aumenta la velocidad del vehículo cuando es presionado y utiliza el motor eléctrico como freno generador de electricidad cuando se disminuye la presión, lo que permite conducir con un sólo pedal, aunque GM recomienda utilizar el del freno cuando es necesaria una parada rápida.

El Lyriq será producido en la planta de montaje que GM tiene en la localidad estadounidense de Spring Hill, que está siendo transformada en un centro de producción de vehículos eléctricos tras recibir una inversión de 2.000 millones de dólares.

Además, la empresa conjunta que GM ha creado con LG Energy Solution, Ultium Cells, está construyendo un centro de producción de baterías junto a la planta de montaje de Spring Hill, lo que ha supuesto una inversión adicional de 2.300 millones de dólares.