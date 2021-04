Formas, colores y diseños en las manicuras de primavera

20/08/2018 Esta temporada se llevan las manicuras originales en favorecedores colores vivos POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA ORLY



Con la subida de las temperaturas y la cercanía del verano, a todas nos gusta lucir las uñas arregladas y presumir de una cuidada manicura que tan bien nos hace sentir en nuestra día a día. Si quieres ir a la última moda y que los ojos de todos se vayan hacia tus manos, te desvelamos qué tendencias se llevan esta primavera.



Los colores vivos como el amarillo o el naranja y otros como el verde menta o los rosas nude, dominarán ampliamente esta temporada, junto a las uñas stiletto y con la punta extrafina, las líneas curvas que combinan varios tonos o los diseños con elementos de la naturaleza.



Jennifer Silverio, manicurista oficial de la firma norteamericana ORLY, nos cuenta en qué consisten todas estas tendencias junto con algún consejo para que queden mejor.



Colores que veremos esta primavera



"La llegada de la primavera nos trae colores vivos en tendencia como el amarillo, el naranja o el verde menta, también tonos más tenues como rosas y nudes, que brindan un acabado más natural a nuestra manicura y que son una opción maravillosa para lucir unas manos elegantes. Para un toque diferente sin agregar ningún diseño, podemos optar por un acabado mate".



Tendencias en nail art



"La manicura francesa de color se ha convertido en una de las tendencias que sigue pisando fuerte, y para darle más vida aún, multicolor o degradada. Las líneas curvas que combinan varios tonos son otrde las tendencias que se mantienen y que se ven increíbles con los tonos vivos de la temporada. Los elementos de la naturaleza como flores, frutas, etc, son muy demandados durante esta época del año. Y no debemos olvidar que el degradado sigue siendo una opción increíble para llevar varios tonos de una manera muy elegante".



Diseños en uñas



"Sea cual sea nuestra forma o longitud de uña, podemos disfrutar de los diseños que más nos gusten, el truco es adaptarlo para que luzca en nuestras manos. Por ejemplo, si tenemos las uñas muy cortas optaremos por diseños con trazos más finos para que ocupe menos espacio que si las tenemos más largas".



Formas y longitud



"Muchas mujeres están optando por unas uñas naturales cortas y verdaderamente nos encantan, no hay que llevarlas necesariamente largas para disfrutar de los diseños que nos gusten. Para esta temporada también seguirán las uñas largas ovaladas o con la punta extrafina para las que quieren hacer destacar más sus manos. Tanto las cortas de forma natural como las largas son dos tendencias que van a pisar fuerte esta primavera".



Sobre uñas naturales, acrílicas, de gel...



"Es cierto que cada vez más personas están llevando las uñas de forma natural, ya sean esmaltadas o simplemente dándoles un toque de brillo, sin embargo las uñas largas o stiletto siguen siendo tendencia por tanto son muchas las que siguen llevando uñas acrílicas y de gel. Lo que podemos decir es que tanto unas como otras lucen genial, el truco es tener unas uñas sanas y las cutículas bien hidratadas para que no luzcan secas".