Alexia Rivas en las últimas: sin apoyos, sin fuerzas y con ganas de regresar a España

28/04/2020 Alexia Rivas, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Cuando supimos que Alexia Rivas era una de las concursantes de 'Supervivientes 2021' nos quedamos muy sorprendidos porque después de protagonizar la famosa trama del Merlos Place dijo por activa y por pasiva que ella nunca se convertiría en personaje público porque su trabajo era informar y no ser protagonista de la noticia.



Aún así, parece que la que fuera reportera de 'Socialité' se lo ha pensado mejor y ha querido estar delante de las cámaras para demostrar a toda España cómo es, qué personalidad tiene y cómo ha sido capaz de superar el acoso mediático que, según ella, vivió el año pasado durante el confinamiento.



Pero* no todo sale siempre como queremos y en esta ocasión, Alexia está viviendo uno de sus peores momentos y como no tenga la fuerza suficiente para remontar, puede regresar a España en cualquier momento. Y es que la concursante se encuentra sin fuerzas, mareada todo el día, sin querer comer y con episodios de alucinaciones y desorientación.



A pesar de que sus compañeros la advierten de que tiene que comer para coger fuerzas y la ayudan en todo momento mostrándole apoyo para que no se sienta mal, Alexia se siente en las últimas y ya ha pedido que vaya a por ella el equipo médico. No sabemos qué decisión tomará al final, pero parece que no solamente flaquea de las fuerzas físicas, sino que la emocionalmente está peor de lo que pensábamos.