AMP.- Colombia.- Condenados a más de cinco años de prisión dos empresarios colombianos en el marco del caso Odebrecht

La Fiscalía de México pide prisión preventiva para un exsenador por el caso de la constructora brasileña



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Justicia de Colombia ha condenado a más de cinco años de prisión a los empresarios colombianos Federico Gaviria y Eduardo Zambrano por corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.



Un juez de Bogotá ha determinado esta pena para Gaviria y Zambrano después de que ambos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado su responsabilidad por incremento patrimonial injustificado y otras conductas relacionadas con el entramado de corrupción de la constructora.



Los empresario usaron la empresa Consultores Unidos S.A. como una fachada para que altos ejecutivos de Odebrecht lavaran dinero que entregaron a congresistas y altos funcionarios en sobornos para quedarse con contratos de infraestructuras millonarias en Colombia, ha informado el medio local 'El Espectador'.



La Fiscalía ha señalado que el material que ha obtenido "da cuenta de que los procesados hicieron parte de una empresa criminal, en la que se concertaron con funcionarios y directivos de la firma brasileña para asegurar la adjudicación de obras civiles, específicamente, las que se adicionaron en el proyecto Ruta del Sol II (vía de Ocaña-Gamarra), que conectaría el centro del país con la costa del Caribe.



"Quedó demostrado que los sentenciados participaron de la celebración de una serie de contratos simulados o ficticios para garantizar que los recursos ofrecidos por algunos representantes de las empresas de la constructora en Colombia fueran distribuidos entre los funcionarios y particulares, que intervinieron y lograron beneficio para la multinacional en diferentes contratos", ha precisado la Fiscalía.



Gaviria ha sido condenado, en concreto, a seis años y siete meses de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular. Además, tendrá que pagar una multa de 11.586 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



La Fiscalía y Gaviria han acordado la entrega de una vivienda en Cáceres, en el departamento de Antioquía, en concepto de reparación. El empresario, que ya había recibido una sentencia en junio de 2020 por delitos de cohecho y soborno por tráfico de influencias de particulares, ha recibido el beneficio de libertad condicional por colaborar con la justicia, aunque ha quedado inhabilitado para ejercer cargos públicos.



Por su parte, Zambrano, exrepresentante legal de Consultores Unidos, ha sido condenado con cinco años y once meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Asimismo, se ha ordenado su traslado inmediato a un centro penitenciario y el pago de una multa de 598 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



El escándalo de Odebrecht, presente en una decena de países sólo en América Latina, salpica en el caso de Colombia a la campaña de la reelección presidencial del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), la cual habría sido financiada por la firma brasileña a cambio de contratos públicos.



En el juicio que se está celebrando en contra del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade varios testigos han señalado que Odebrecht habría obtenido el contrato de la vía Ocaña-Gamarra a cambio de esos pagos.



PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA A EXSENADOR MEXICANO



En relación también con el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) de México ha solicitado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, a la espera de que se resuelva su situación jurídica al acusarle de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.



Lavalle fue denunciado por el exdirector de Pétroleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin de recibir sobornos, por lo que la Fiscalía demanda que se le vincule con los delitos mencionados.



Lozoya dijo que senadores del Partido Acción Nacional lo sobornaron para aprobar las reformas estructurales influenciadas por la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas extranjeras. En concreto, precisó que no tuvo negociación con los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), sino que se trató de una "extorsión" a cambio de sus votos, recoge el medio mexicano 'Milenio'.



En la audiencia de este jueves por estos presuntos hechos, la Fiscalía ha argumentado que Lavalle no tiene domicilio fijo y sale del país habitualmente, por lo que ha demandado la prisión preventiva.



El juez Marco Antonio Fuerte resolverá qué medida cautelar tendrá el exsenador hasta una audiencia que se celebrará en seis días y en la que se definirá si se le vincula a proceso.