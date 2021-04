Reino Unido lanza un programa de pruebas masivas con la reapertura de la economía

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores sanitarios y voluntarios manipulan muestras de pruebas de flujo lateral y registran los resultados mientras los estudiantes se someten a las pruebas de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en la Academia Harris Beckenham en Beckenham, sureste de Londres, Reino Unido, 5 de marzo de 2021. REUTERS/Toby Melville

Por Kate Holton

LONDRES, 5 abr (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el lunes que toda la población en Inglaterra podrá hacerse una prueba de COVID-19 dos veces por semana en un nuevo impulso para controlar la pandemia mientras la sociedad y la economía se reabren y el lanzamiento de la vacuna continúa a un ritmo elevado.

Johnson, que este lunes podría confirmar los planes para relanzar los viajes internacionales y abrir secciones de la economía, dijo que el nuevo programa de pruebas masivas rompería la cadena de transmisiones y detectaría casos sin síntomas.

Mientras gran parte de Europa entra en confinamientos para abordar el aumento de los casos, Johnson ha establecido un plan escalonado para relajar las restricciones en los próximos meses en el país, entre los más afectados durante la pandemia.

"Mientras continuamos haciendo un buen progreso en nuestro programa de vacunas y con nuestra hoja de ruta para aliviar cautelosamente las restricciones en vigor, las pruebas rápidas habituales son aún más importantes para asegurarnos de que esos esfuerzos no se echen a perder", dijo Johnson en un comunicado.

El número dos del Ministerio de Salud, Edward Argar, dijo que las pruebas se enviarían a hogares o empresas, o se recogerían en farmacias o centros de pruebas. Dijo que confiaba en que la gente se aislaría si el test resulta positivo.

"La gente está haciendo lo correcto", dijo a Sky News.

El aumento de las pruebas ayudará a los dirigentes sanitarios a rastrear el virus mientras el país se reabre lentamente tras un estricto confinamiento de cuatro meses.

Se prevé que Johnson confirme que todas las tiendas, la hostelería al aire libre y las peluquerías puedan reabrir el 12 de abril en Inglaterra, mientras que un sistema de semáforos para países basado en niveles de infección y vacunación se utilizará para los viajes internacionales.

Los pasaportes de vacunas también se están probando para eventos masivos.

Según el plan actual, los viajes internacionales no se reanudarán hasta el 17 de mayo como muy pronto. El Financial Times dijo que no es previsible que Johnson establezca un plazo específico.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte están siguiendo sus propios caminos similares para salir de un confinamiento estricto que se impuso a principios de este año.

La reapertura del país se apoya en la campaña de vacunación, ya que Reino Unido ha administrado una dosis de la inyección de AstraZeneca y Pfizer a más de la mitad de la población adulta. La reapertura de las escuelas en marzo tampoco ha provocado un aumento en los casos, a pesar del aumento de las pruebas.

(Editado por Jan Harvey y Emelia Sithole-Matarise, traducido por Tomás Cobos)