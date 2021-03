Vacuna anticovid de Astrazeneca no presenta por ahora un riesgo vinculado a la edad (regulador europeo)La Haya, 31 Mar 2021 (AFP) - Los expertos que investigan la relación entre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y los coágulos no han encontrado factores de riesgo específicos, incluida la edad, pero están llevando a cabo un análisis más profundo, dijo el miércoles el regulador de medicamentos de la UE.Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dijo que su comité de seguridad esperaba emitir una "recomendación actualizada" sobre la controvertida vacuna después de su reunión mensual de la próxima semana. El martes, Alemania se convirtió en el último de una serie de países en desaconsejar el uso de la vacuna de AstraZeneca para los más jóvenes tras los informes de algunos raros casos de coagulación y a pesar de que la EMA dice que es segura."Por el momento, el examen no ha identificado ningún factor de riesgo específico, como la edad, el sexo o un historial médico previo de trastornos de coagulación, para estos eventos muy raros", dijo la agencia con sede en Ámsterdam en un comunicado."No se ha demostrado una relación causal con la vacuna, pero es posible y se siguen haciendo análisis", añadió.dk/kjl/pc/mb