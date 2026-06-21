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Illa encabeza el minuto de silencio por los menores muertos en la playa de l'Arrabassada (Tarragona)

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encabezado un minuto se silencio este domingo a mediodía ante la fachada del Ayuntamiento de Tarragona por la muerte de 3 menores en un accidente en la playa de l'Arrabassada este viernes.

Al minuto de silencio también han asistido miembros del Govern como la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor y el conseller de Deportes, Berni Álvarez, además de representantes del consistorio y familiares y amigos de las víctimas.

Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas de este viernes en una zona rocosa de la playa, donde seis menores se vieron afectados por la corriente y tres lograron salir, pero otros tres tuvieron dificultades y fueron rescatados por los equipos de emergencia.

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Uno de los menores murió en la zona, mientras que los otros dos ingresaron críticos en el hospital, donde finalmente han fallecido.

En declaraciones a los medios el regidor de Medio Ambiente, Espacio Público y Juventud del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha trasladado su pésame a las familias y ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los servicios de socorrismo y ha recordado que en las zonas de rocas está prohibido el baño, y ha dicho que reforzarán en lo posible este mensaje.

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