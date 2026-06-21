Cementos Molins pedirá este viernes a la junta autorización al consejo para dar el salto al mercado continuo

Cementos Molins someterá a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará este viernes 26 de junio, la delegación de facultades en el consejo de administración para solicitar la admisión a negociación de la totalidad de sus acciones en la Bolsa de Valores de Madrid, manteniendo al mismo tiempo su actual cotización en la Bolsa de Valores de Barcelona e impulsando su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE o mercado continuo).

En concreto, la junta general de Cementos Molins se celebrará el próximo 26 de junio de 2026, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y el 27 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en formato híbrido desde el domicilio social de la compañía en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), permitiendo la asistencia tanto presencial como telemática en tiempo real.

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El objetivo de la firma, que actualmente cotiza en el mercado de corros de Barcelona, es canalizar toda la negociación del capital social a través del mercado continuo, reforzando así la liquidez del valor y alineando su negociación con los estándares del mercado bursátil español.

Esta delegación de facultades al consejo incluye la posibilidad de fijar la fecha de efectividad del acuerdo y de realizar todos los trámites necesarios ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV), Bolsas y Mercados Españoles (BME), Sociedad de Bolsas, Iberclear y cualesquiera otros organismos o registros competentes.

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Entre los puntos principales del orden del día figura, además, el examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2025, así como de los informes de gestión junto con la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

La junta abordará también la votación consultiva del informe anual de remuneraciones de los consejeros de 2025 y la fijación del importe máximo de la retribución del consejo para 2026.

Asimismo, el consejo de administración someterá a la junta la reelección de Carles Rivera Molins y de Rafael Villaseca Marco como consejeros(el primero en calidad de dominical y el segundo como independiente), así como el nombramiento de Pablo Molins Amat, Ignacio Monfort Guasch, Carmen Gómez de Barreda y Ángeles Santamaría Martín como nuevos miembros del consejo.

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Cementos Molins cotiza en el mercado de corros de Barcelona junto a Ayco y TR Hotel, y en Bilbao cotiza Minersa.