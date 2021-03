Charles Barkley asegura que recibir "educación gratuita" tiene un valor único

EPA2804. SANTA MÓNICA (ESTADOS UNIDOS), 24/06/2019.- El exjugador estadounidense de baloncesto Charles Barkley posa a su llegada a los NBA Awards 2019 este lunes en el Barker Hangar de Santa Mónica, California (Estados Unidos). Los NBA Awards 2019 se serán los terceros premios anuales de la Asociación Nacional de Baloncesto. EFE/ Etienne Laurent

Houston (EE.UU.), 20 mar (EFE).- El exalero estrella y miembro del Salón de la Fama, Charles Barkley, declaró este sábado que estaba "cansado" y "enfermo" de escuchar a los nuevos consejeros de los jóvenes estudiantes-atletas, que recibir una educación universitaria gratuita no tenía ningún valor y reivindicó todo lo contrario, que era algo "único".

Barkley, que ya había defendido en otras ocasiones la importancia de la educación a todos los niveles, y rechazando que los deportistas sean los modelos a seguir por los jóvenes, reivindicó el bien que se le haría a los jóvenes estudiantes-atletas sin en lugar de meterles las nuevas ideas de recibir compensación económica se les hiciese ver toda la "grandeza" que tiene el salir graduados con una carrera de la universidad.

Barkley, de 58 años, tras admitir que la máxima organización del deporte universitario, la NCAA, no es un ente perfecto, por el contrario, tiene algunos problemas, si hace cosas muy positivas.

"Eso de pedir que los estudiantes-atletas reciban dinero es una auténtica tontería en mi opinión", destacó Barkley. "La NCAA tiene algunos problemas y no son perfectos, pero decirles a los niños, especialmente a los jóvenes negros, que obtener una educación gratuita no es nada, es ridículo y estúpido".

Barkley ha sido un defensor de resaltar la importancia de la parte de educación gratuita para los jóvenes estudiantes-atletas, además de considerar que ha llegado el momento de cambiar de verdad la percepción que se da dentro de los estudiantes especialmente negros, de que el ser deportistas prima sobre el valor intelectual y educativo.

Barkley durante varias entrevistas que ofreció en años anteriores sobre el mismo asunto, expresó sus experiencias cuando acude a los colegios y universidades a dar charlas y plantea la pequeña encuesta entre los estudiantes sobre sus preferencias de cara a su formación.

"Hago este pequeño experimento científico cuando hablo en los colegios. Digamos que estoy en uno para blancos. Les pregunto cuántos niños quieren practicar deportes profesionales. Menos del 10 por ciento levantó la mano. Dicen que quieren ser médicos, abogados, ingenieros. Pero cuando hablo en escuelas predominantemente negras, el 90 por ciento de los niños quieren practicar deportes", destacó la exestrella de la NBA.

Barkley reiteró que solo a través de la educación los atletas pueden ser todavía mejores deportistas, más comprometidos con su doble aportación a la sociedad.

Barkley recordó que los estudiantes tienen más posibilidades de ser médico o abogado que jugar en el NBA.

Barkley reiteró que lo peor que se le podían hacer a los jóvenes estudiantes-deportistas era crearles falsas expectativas de que el llegar a la NBA es algo fácil de conseguir.

Las estrellas del baloncesto universitario lanzaron su campaña esta semana de ser compensadas por sus nombres, imagen y seguimiento que tienen entre los aficionados y tuitearon sus demandas.

Una de las figuras, el alero de los Wolverines de Michigan, se presentó al torneo nacional con la camiseta en la que apoyó la reivindicación de ser compensados con la expresión de "NotNCAAProperty".



Sonia Salazar