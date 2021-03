Boca Juniors entra en los eSports: "Es una locura, va a ayudar un montón"

Elías Cisternas, entrenador del equipo de Counter. EFE/Boca Juniors Gaming

Buenos Aires, 19 mar (EFE).- Boca Juniors llegó en 2021 al mundo de los deportes electrónicos para competir en 'Counter-Strike' y en 'League of Legends'. Elías Cisternas, entrenador del equipo de Counter, aseguró a Efe que la incursión del equipo 'Xeneize' es "una locura porque es una institución muy importante" y "va a ayudar un montón" a esta industria en Argentina.

Cisternas, conocido en el ambiente de los eSports como 's1cop', también fue el encargado de armar el equipo, que se presentó hace poco más de un mes.

El Xeneize se suma así a River Plate y a casi una decena de clubes argentinos que ya presentaron al menos un equipo de deportes electrónicos.

Pregunta: ¿Qué nivel de desarrollo tiene la industria de los deportes electrónicos en Argentina?

Respuesta: Yo siento que si bien está bastante desarrollada, porque se avanzó mucho en estos años, todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía falta mucho para decir que tenemos una escena realmente profesional. Hay muchos jugadores o muchos chicos que dejaron en el camino la posibilidad de convertirse en deportistas electrónicos de manera profesional, eso me da a entender que hay una escena muy chica.

P: ¿La llegada de Boca puede ayudar a potenciar la industria y contribuir para que se sumen otros clubes, empresas u organizaciones?

R: Lo de Boca es una locura porque es una institución muy importante, a nivel institución en sí, y a nivel cultural para la Argentina. Es historia nacional, es patrimonio natural nuestro y es una locura, en el buen sentido, que hayan tomado la decisión de sumarse a los deportes electrónicos. Va a ayudar un montón, es justo lo que se necesita: inversiones.

No hay que buscarle un pensamiento mágico, lo primero que se necesita son inversiones, talento hay. Hay muchos talentos acá en Argentina, muchos chicos con muchas capacidades y muchas ganas, lo que se necesita es una infraestructura económica que les permita desarrollarse profesionalmente.

P: ¿Cuánto de pasión y cuánto de negocio hay en los deportes electrónicos?

R: En el fondo los eSports son un negocio también. Obviamente hay pasión atrás y un montón de gente que le dedica muchas horas. Pasa como en el fútbol: hay amor, hay pibes que darían su vida por jugar en Primera y gente que su vida es ir a la cancha, pero atrás hay un negocio. Nadie se puede ofender. Hay un circuito comercial en el cual hay gente que sale beneficiada económicamente.

P: ¿Boca llega tarde, temprano o en el momento justo a los deportes electrónicos?

R: Es medio difícil. Si tenemos que poner una línea de tiempo llega en un momento bastante indicado. Al mismo tiempo podría haber llegado antes. Boca llegó en un momento bastante clave, estamos en un punto de inflexión grande, no sé cuánto va a durar este periodo.

Boca llegó en un momento muy necesario. No lo quiero decir justamente porque me contrataron a mí, pero sí se necesita mucha gente que venga, más si son instituciones así tan importantes, y que se metan porque es un nicho hermoso, un nicho gigante. Hay muchas cosas flotando y es necesario que vengan estas instituciones y que ayuden a poner un poco de orden y a fomentar.

P: ¿Cree que otros clubes seguirán este camino?

R: Es muy importante que Boca se haya metido y que también inserte ese virus y que contagie, que se vuelva contagioso. Que se meta Boca y que otro club diga: '¿Se metió Boca? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí?' Y no nada más por el rédito económico, yo creo que Boca plata no necesita, y tampoco lo van a necesitar otros clubes tradicionales o muy importantes. Es también hacerlo para fomentar estos nuevos deportes que son los deportes electrónicos, que son una nueva disciplina.

P: ¿Creé que la división de deportes electrónicos de Boca Juniors va a seguir creciendo? ¿Incorporará otros juegos además de 'Counter-Strike' y 'League of Legends'?

R: Va a seguir creciendo pero va a tener que ver con un proceso de adaptación. Lo mismo pasa a nivel comercial cuando entrás a un nicho para comprender cuánta inversión hay que poner y cuánto te va a devolver, si no te vas a llevar varios dolores de cabeza.

Por Sebastián Meresman