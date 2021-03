Chile.- El INDH advierte de una "preocupante falta de avance" ante las violaciones a los DDHH tras el estallido social

27/11/2020 Imagen de archivo de protestas en Chile. POLITICA MATIAS BASUALDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha advertido de nuevo de una "preocupante falta de avance" del Estado en las medidas recomendadas ante las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.



En la Comisión de DDHH del Senado, el director del INDH, Sergio Micco, ha expuesto el primer informe de seguimiento a las 15 recomendaciones a distintos organismos estatales que formuló la entidad en su informe anual de aquel año.



El documento priorizaba cinco asuntos, ninguno de los cuales tiene un cumplimiento total. En concreto, de ellos, el INDH considera con cumplimiento parcial el "correcto uso de las escopetas antidisturbios" y el "generar medidas de reparación pertinentes y adecuadas al daño provocado a las víctimas", informa Radio Cooperativa.



Pendientes de cumplimiento, por su parte, están ajustar al respeto de los Derechos Humanos el uso de agentes químicos, desarrollar acciones para alcanzar la verdad sobre lo ocurrido en el país latinoamericano y garantizar que no vuelvan a existir violaciones a los Derechos Humanos. Tampoco se ha cumplido la recomendación a la Fiscalía de fortalecer el trabajo de los fiscales y establecer medidas de especial atención y protección a las víctimas de estas vulneraciones.



En este contexto, Micco ha sostenido que "la distancia entre lo que hemos hecho y lo que debemos hacer es tal que, si el INDH tuviera que emitir un juicio definitivo, sería que a pesar de los esfuerzos, hoy el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición". "A día de hoy estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia", ha subrayado.



El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile. Comenzaron como una movilización contra la subida del precio del transporte público, pero desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución.



El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de los Carabineros, ha sido objeto de análisis y críticas en este último año, especialmente por los posibles excesos cometidos en sus intervenciones. El INDH tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.