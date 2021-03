Comienza la vigésima edición de una Copa Sudamericana con un nuevo formato

Vista del trofeo de la Copa Sudamericana. EFE/Norberto Duarte/Archivo

Bogotá, 14 mar (EFE).- La vigésima edición de la Copa Sudamericana llega sin freno al estrenar una primera fase que comenzará esta semana con 14 partidos entre equipos de un mismo país.

Cuatro clubes de ocho países (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) decidirán su futuro en una eliminatoria local a partidos de ida y vuelta entre el 17 de marzo y el 8 de abril, y de la que surgirán 16 clasificados para la fase de grupos, la otra novedad del torneo en 2021.

En esta primera semana de competencia, los únicos que no jugarán son los clubes uruguayos.

Además de los 16 clasificados de la primera ronda, a la fase de grupos de la Sudamericana se sumarán otros doce clubes (seis de Argentina y seis de Brasil); más cuatro equipos eliminados de la Fase 3 de la Copa Libertadores, para un total de 32 formaciones.

La distribución de los grupos se conocerá en un sorteo el próximo 14 de abril.

La fase de grupos irá del 20 de abril al 27 de mayo para dar lugar a una pausa durante la Copa América 2021, que se disputará en Argentina y Colombia del 11 de junio al 10 de julio.

Los octavos, cuartos y la semifinal discurrirán posteriormente, mientras que la final única del certamen está planeada a jugarse el 6 de noviembre.

El campeón de la Copa Sudamericana 2020 fue el argentino Defensa y Justicia, que se impuso al Lanús del mismo país por 0-3 el pasado 23 de enero en la final única que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba (Argentina).

- Partidos de ida de la primera fase:

16.03: 12 de Octubre (PAR) - Nacional (PAR)

16.03: Macará (ECU) - Emelec (ECU)

16.03: Antofagasta (CHI) - Huachipato (CHI)

16.03: Deportes Tolima (COL) - Deportivo Cali (COL)

17.03: Guabirá (BOL) - Nacional Potosí (BOL)

17.03: Aragua (VEN) - Mineros (VEN)

17.03: Wilstermann (BOL) - Palmaflor (BOL)

17.03: UTC Cajamarca (PER) - Sport Huancayo (PER)

18.03: Aucas (ECU) - Guayaquil City (ECU)

18.03: Guaireña (PAR) - River Plate (PAR)

18.03: Metropolitanos (VEN) - Puerto Cabello (VEN)

18.03: Carlos Mannucci (PER) - Melgar (PER)

18.03: Cobresal (CHI) - Palestino (CHI)

18.03: Equidad (COL) - Pasto (COL)