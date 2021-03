Protesta en Barcelona por suspensión de inmunidad de tres eurodiputados catalanes

actualiza con manifestación en Barcelona ///Bruselas, 9 Mar 2021 (AFP) - El plenario del Parlamento Europeo aprobó este martes la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados catalanes Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, requeridos por España por el intento de independencia de Cataluña en 2017.La inmunidad de Puigdemont, expresidente de Cataluña, fue levantada por 400 votos a favor y 248 en contra y 45 abstenciones, al tiempo que las mociones contra Comín y Ponsatí fueron adoptadas por 404 votos contra 247, con 42 abstenciones, anunció la mesa del plenario."Es un día triste para el Parlamento Europeo. Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, y como resultado también la democracia europea. (...) Es un caso claro de persecución política", expresó Puigdemont en una conferencia de prensa.La decisión de este martes no afecta por el momento la situación de los tres dirigentes catalanes, que podrán seguir desempeñando sus funciones de eurodiputados.Durante el frustrado intento independentista de 2017 Puigdemont era el presidente del gobierno catalán, Comín su Consejero regional (equivalente a ministro) de Salud y Ponsatí de Educación.El levantamiento de la inmunidad de los tres era condición necesaria para que se puedan reactivar los suplicatorios presentados por el Tribunal Supremo español, que exige el envío de los tres para ser procesados en su país.Con el voto de este martes podrán ser reactivados o renovados los recursos presentados ante la justicia belga contra Puigdemont y Comín.En el caso de Ponsatí, la euroorden (como se le llama a la Orden Europea de Detención y Entrega) original había sido presentada en Escocia, donde ella era profesora universitaria. La dirigente llegó a ser arrestada en Escocia y liberada, antes de asumir su banca como eurodiputada.Como el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, aún no es claro que camino podría seguir su proceso o como se reactivaría esa euroorden.En cualquier caso, una fuente de la fiscalía en Bruselas señaló a AFP que ese tribunal aún no había sido formalmente notificado del voto en el Parlamento Europeo, y que eventualmente la oficina examinará "la oportunidad de retomar el procedimiento judicial belga". - Llevar el caso al TJUE - Sin embargo, los tres eurodiputados ya adelantaron que elevarán el caso a la máxima instancia legal del bloque, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).La justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición.La defensa de los tres eurodiputados se apoya en vicios de procedimiento y de competencias, ausencia de pruebas y persecución política.La socialistra española Iratxe García, líder del bloque de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento dijo que se sentía "muy satisfecha del resultado de la votación, que es una victoria de la democracia y del estado de derecho".Por su parte, la legisladora nacionalista flamenca Assita Kanko señaló en Twitter que el voto era "indignante". "No participo de esa persecución política", añadió.Aamer Anwar, abogado de Ponsatí en Escocia, denunció en Twitter el "voto vergonzoso" del Parlamento, y añadió que "la batalla continúa".En Madrid, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, apuntó que el voto del Parlamento Europeo señala que "los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa".La jefa de la diplomacia española aseguró que el gobierno tiende "la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña a través del diálogo y la negociación".Además de la suspensión de la inmunidad de los eurodiputados, los separatistas conocieron también este martes que un juez de Barcelona revocó el régimen de semilibertad a siete dirigentes encarcelados con penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el fallido intento de secesión de 2017.Meritxell Budó, la portavoz del gobierno regional, controlado por los independentistas, dijo que el apoyo del partido Socialista, de Sánchez, al levantamiento de la inmunidad ponía en duda la voluntad de diálogo expresada por el gobierno.El gobierno español "debe decidir si está en un lado o en otro, si está por el diálogo o por la venganza, como hemos visto hoy", añadió Budó.Alrededor de un centenar de personas se manifestaron contra la decisión europea en Barcelona, luciendo pancartas reclamando "libertad" y "amnistía" para los encausados por la fallida secesión."Esto es muy triste y tendrá consecuencias muy graves. La democracia en Europa flaquea", lamentaba Rosa Ferrer, una mujer de 63 años empleada en una revista cultural.ahg/jz/dbh -------------------------------------------------------------