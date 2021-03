Cuba tendrá Observatorio de Género para unificar las estadísticas de violencia

Teresa Amarelle, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), habla durante una rueda de prensa hoy en La Habana (CUBA). EFE/Yander Zamora

La Habana, 5 mar (EFE).- Cuba creará un Observatorio de Género que incluirá los registros actualizados de los feminicidios y otras expresiones de violencia machista, hechos sobre los que hasta ahora no existe un sistema público de información estadística, anunció este viernes la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

La secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle, confirmó en una conferencia de prensa que aún se estudia la metodología del Observatorio, con el cual pretenden "demostrar la realidad del país" en cuanto a la violencia de género.

La FMC, creada en 1960, es una de las principales organizaciones oficialistas de masas del país caribeño y agrupa en la actualidad a cuatro millones de mujeres cubanas.

Para la creación del Observatorio, la entidad solicitará asesoría a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostuvo la funcionaria cubana en un acto en el que se presentó el Programa Nacional de Adelanto a la Mujer, cuyo objetivo es promover la igualdad de género.

Las estadísticas oficiales más recientes sobre violencia de género y feminicidios (hecho que no está tipificado como delito en el Código Penal cubano) datan de 2016 y recogen que el 26,7 % de las mujeres de entre 15 y 74 años sufrieron algún tipo de violencia en su relación de pareja en los 12 meses previos al estudio.

Apenas el 3,7 % de las cubanas que relataron sufrir agresiones en sus vínculos amorosos actuales o anteriores pidieron ayuda institucional, según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género realizada en aquel entonces y que incluyó a 10.698 féminas.

Ese mismo dato está recogido en un informe nacional enviado en 2019 a la Cepal.

El vacío institucional en cuanto a estadísticas sobre violencia de género ha sido cubierto en los últimos dos años por grupos de la sociedad civil independiente que publican cifras actualizadas, y que recientemente alertaron sobre el incremento de muertes violentas de mujeres durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Al menos seis mujeres han muerto violentamente en Cuba en lo que va de 2021 supuestamente a manos de sus parejas y casi una treintena tuvieron un destino similar en 2020, según denunciaron las plataformas Yo Sí Te Creo Cuba y la revista Alas Tensas.

Respecto al Programa Nacional de Adelanto a la Mujer, la representante de la FMC señaló que la iniciativa institucionalizará las políticas públicas de igualdad de género en Cuba.

El Programa contiene 45 medidas que pretenden dar respuesta a desafíos aún no resueltos como el empoderamiento económico de las mujeres, la educación y prevención para evitar hechos violentos y el incremento de la divulgación en los medios de comunicación.

Amarelle mencionó además que se trabaja para contar en algún momento con una ley de Género, pero acotó que existen instrumentos jurídicos que recogen el reconocimiento de la violencia de género por parte del Estado.

La aprobación de una ley integral contra la violencia de género es en este momento una de las reivindicaciones más visibles de la sociedad civil independiente cubana, que en los últimos años también ha iniciado campañas para lograr la regulación legal de asuntos como los derechos de la comunidad LGTBI o el enfrentamiento al maltrato animal.

A este último reclamo acaba de dar respuesta el Gobierno con la aprobación de un decreto ley que articula las políticas de bienestar animal en Cuba.