La violencia y la covid-19 visten de luto a la mexicana Ciudad Juárez

Personas caminan por la zona donde fue asesinado un hombre, el pasado 19 de febrero de 2021, en ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Ciudad Juárez (México), 21 feb (EFE).- Ciudad Juárez, una de las urbes más industrializadas de México, lleva meses vestida de luto por la pandemia de coronavirus y por la ola de violencia, dos males que se han cobrado la vida de miles de ciudadanos.

Aunque paulatinamente los habitantes de esta urbe fronteriza con Estados Unidos retoman sus actividades, todavía no salen a la calle con la tranquilidad de antaño.

Se mezclan dos factores. Los contagios y las muertes de coronavirus, que suman casi 30.000 casos y 2.500 fallecidos en esta ciudad de 1,6 millones de habitantes del norteño estado de Chihuahua.

Y la ola de violencia en una localidad que es recordada por muchos por los feminicidios desde finales del siglo XX, pero que durante años logró contener en cierta medida su inseguridad.

EL PODER DE LOS CÁRTELES

Ciudad Juárez es considerada una de las urbes más violentas de México y en 2020 cerró con 1.643 asesinatos, de los más de 34.500 que se registraron en todo el país.

Lejos de serenarse la situación, el pasado enero fueron alrededor de 100 los cadáveres encontrados. Y el fin de semana del 5 al 7 de febrero, la ciudad se tiñó de sangre con 26 asesinatos.

El fiscal de Distrito de la Zona Norte de Chihuahua, Jorge Arnaldo Nava, atribuyó los actos violentos a la disputa entre cárteles.

En declaraciones a Efe detalló que, a partir del año 2010, diversas pandillas se fortalecieron en la zona a través del tráfico de estupefacientes y otra actividades clandestinas con Estados Unidos.

Estos criminales detienen a sus adversarios para obtener información. Y una vez, que tienen los datos los ejecutan, explicó.

Se estima que actualmente el Cártel de Juárez, a través de sus brazos armados -las pandillas La Línea y Barrio Azteca- se disputan la zona con el de Cártel Sinaloa, algo debilitado tras la caída de Joaquín "el Chapo" Guzmán.

Algunos expertos apuntan que incluso el agresivo Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más importantes de México hoy día, tendría ya tentáculos en Ciudad Juárez.

MIEDO EN LAS CALLES

Jorge Juárez Gutiérrez es uno de los ciudadanos que sufre los estragos de la inseguridad y advierte del alza de los hechos violentos.

"Estaba saliendo de la tienda con mis hijas y me tocó ver un homicidio. No sé de qué forma podemos apoyar como sociedad, es difícil la situación", lamentó.

El problema del trasiego de drogas se ha llevado a muchas familias inocentes. Con razón, el 73,7 % de los habitantes de Ciudad Juárez dijo sentirse inseguro en el municipio en diciembre de 2020, según datos del instituto de estadística.

"Es complicado para quienes no podemos legislar y estamos en manos de quienes, supuestamente, saben cómo solucionar el conflicto", refirió el hombre.

¿FALTA DE ESTRATEGIA?

El destacado criminólogo Óscar Máynez Grijalva precisó este domingo a Efe que ningún Gobierno estatal tiene la capacidad para enfrentar por sí solo a los cárteles de la droga, y que combatirlo requiere de una estrategia a nacional.

El presidente "Andrés Manuel (López Obrador) tiene un plan a largo plazo y es bueno, apoyar a los jóvenes y a las familias vulnerables. Pero falta un proyecto a corto plazo y por eso no cambian los índices de violencia", dijo.

El experto, que advirtió también de instituciones policíacas vulnerables y no siempre honestas, consideró como acción inmediata para frenar la ola de violencia aplicar todo el peso de la ley a las personas que vayan armadas sin permiso.

CRISIS POR LA COVID

Otra de las graves problemáticas que ha sumido en el dolor a Ciudad Juárez y a toda Chihuahua es la pandemia de coronavirus.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), la región ocupó el séptimo lugar a nivel nacional -de 32 estados- por número de decesos por la covid-19 en 2020.

Y según información proporcionada por la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua, en la ciudad ha habido desde el comienzo de la pandemia, a finales de febrero de 2020, más de 28.500 contagios y 2.572 fallecimientos.

Una gran parte de contagiados de la covid son personas en edad productiva, entre los 20 y los 55 años. Y de hecho, la industria maquiladora fue criticada en un principio por no siempre acatar las medidas de protección ni cerrar sus actividades, propiciando la expansión del virus.

Este mismo viernes, Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud de Chihuahua, destacó en rueda de prensa que parte de la economía de la ciudad está de nuevo activa y por ello se deben reforzar las medidas sanitarias en todos los sectores y gremios.