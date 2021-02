Nigeria.- Al menos tres muertos y 30 personas secuestradas al regresar de una boda en el centro de Nigeria

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Al menos tres personas han muerto y 30 han sido secuestradas por hombres armados cuando regresaban de una boda en el centro de Nigeria, según han confirmado este lunes las autoridades del país africano.



Las víctimas viajaban la tarde del domingo en un autobús de la Autoridad de Transporte del Estado de Níger, el más grande del país, cuando fueron emboscados por hombres armados. El suceso tuvo lugar en la carretera de Tegina-Zungeru, en la localidad de Rafi.



Los hombres armados, que no han sido identificados por el momento, mataron a tres miembros de un grupo de vigilancia local, que intentaron frustrar el secuestro, según ha relatado un alto cargo de un sindicato de transportes de Tegina, Bello Muhammed, al diario nigeriano 'Premium Times'. Muhammed ha precisado que el conductor del autobús, un hombre llamado Isa Dangana, también está entre los secuestrados.



Por su parte, el comisionado de Información y Estrategia del Gobierno de Nigeria, Muhammad Idris, ha trasladado que el autobús tenía capacidad para 56 personas y ha asegurado que las autoridades han emprendido "medidas concretas" para asegurar que los secuestrados regresan a sus hogares "de forma segura".



En un comunicado, también ha afirmado que el Gobierno "se asegurará de que no se produce un incidente similar en ninguna otra parte del estado de Níger". Asimismo, ha pedido ayuda a la ciudadanía para que proporcionen información que conduzca al arresto de los involucrados en el incidente, según ha recogido el diario nigeriano 'The Guardian'.