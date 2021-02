Famosos que superaron el cáncer

MADRID, 4 (CHANCE)



Hoy es el Día Mundial Contra el Cáncer, un día que no podemos pasar de largo y que debemos reflexionar sobre las cantidad de personas que fallecen por esta enfermedad y las que luchan a diario para superarla. Estos son los rostros conocidos de nuestro país que han tenido este bache en sus vidas y que han logrado superarlo:



TERELU CAMPOS



La colaboradora de televisión ha sufrido dos cáncer de mama que han supuesto en su vida un antes y un después. Tal y como confesaba en el último, había pasado menos miedo en el primero que en el segundo, ya que cuando pasas uno piensas que no volverás a vivirlo.



CHENOA



La cantante confesaba hace pocos meses por primera vez que había padecido un cáncer de útero a los 25 años de edad que le había provocado a lo largo de su vida endometriosis y también quistes. Debido a esta enfermedad, tuvo que ser operada por dos veces por laparoscopia.



LOLITA FLORES



La cantante Lolita Flores fue diagnosticada y posteriormente operada de un cáncer de útero el 23 de diciembre de 2009. La actriz consiguió salir con éxito de la enfermedad.



LUZ CASAL



Ha pasado por dos cáncer de mama de los que se recuperó en el año 2012. Poco tiempo después confesaba no tener miedo a que se volviesen a reproducir y siempre ha asegurado estar pensando en su música, algo que le ha motivado a seguir hacia adelante.



ANTONIO RESINES



Uno de los más desconocidos ya que el actor confesó en su libro, nunca públicamente en un programa de televisión, que en el 2015 fue operado de un tumor que le fue detectado después de sufrir un accidente de moto. Y es que Resines sufrió en secreto cáncer de colon.



ANTONIO BANDERAS



Antonio Banderas también fue víctima de esta enfermedad y hace años llegó a comentar que tuvo un tumor en la espalda del tamaño de un puño, pero fue pronto al médico y a los dos días estaba en la sala de operaciones para la extracción de la neoplasia.



CONCHA VELASCO



Una de las actrices más queridas del panorama español, de las más grandes de la historia de nuestro país, padeció un linfoma del que fue operada con éxito a los 74 años, el cual superó y siguió actuando sobre los escenarios.



SARA CARBONERO



A la periodista le diagnosticaron un cáncer de ovario hace varios años y lo cierto es que fueron momentos muy complicados en la vida de la Carbonero y también en la de Iker Casillas, que coincidía en la época en la que él sufrió un ictus. A través de su Instagram confesaba tiempo después que era benigno.