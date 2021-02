Polémica tras la detención de cantante Camila Gallardo por infringir cuarentena

Fotografía de archivo de la cantante Camila Gallardo "Cami". EFE/JuanJo Martín/Archivo

Santiago de Chile, 1 feb (EFE).- Polémica se generó este lunes en Chile tras la detención de la cantante Camila Gallardo durante la madrugada del domingo tras ser sorprendida en una fiesta clandestina en el acomodado barrio de Las Condes, en la zona oriente de Santiago de Chile, que se encuentra en fase dos de la estrategia gradual contra la pandemia.

Luego de una denuncia por ruidos molestos que alertó a las autoridades de la comuna, la intérprete chilena fue detenida junto a siete personas por la Policía uniformada y será citada en los próximos días por infringir las normas sanitarias dispuestas por las autoridades para contener la segunda ola de coronavirus.

La artista, que ofreció disculpas a través de sus redes sociales y aseguró que "no volverá a ocurrir", fue interpelada por el ministro de Salud, Enrique Paris, para que se sume a una campaña de educación en torno a las medidas preventivas contra la covid-19.

Tras entregar el último balance diario de la pandemia, que registró 3.779 infectados y 85 muertes en las últimas 24 horas, Paris afirmó que Gallardo "con todos los seguidores que tiene, podría ayudarnos a educar. Creo que sería mucho más positivo que una multa".

Si bien desde el Ministerio de Salud anunciaron el fin de la cuarentena obligatoria durante los fines de semana en cinco grandes barrios de Santiago, incluyendo Las Condes, la fiesta clandestina en el departamento particular de Gallardo no respetó el aforo máximo de cinco personas para fase 2.

Chile lleva desde diciembre sumido en una segunda ola de la pandemia, con cifras de nuevos casos diarios que se asemejan a las del primer gran pico de la enfermedad de junio y julio.

Pese al retroceso de la pandemia en Santiago, más de 50 localidades del norte y el sur del país -entre ellas capitales regionales como Valdivia, Los Lagos o Antofagasta- llevan semanas bajo estricta cuarentena.

El país austral, que comenzó la inoculación de personal sanitario el pasado 24 de diciembre e iniciará la vacunación masiva el miércoles, ya ha aprobado las vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca y tiene como objetivo inmunizar a toda la población de riesgo (cerca de cinco millones de personas) en el primer trimestre de 2021.