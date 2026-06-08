Cierran temporalmente el aeropuerto colombiano de Popayán por ceniza del volcán Puracé

Bogotá, 8 jun (EFE).- La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) ordenó este lunes el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), como medida preventiva por una emisión de ceniza del volcán Puracé que dejó partículas en el aire.

La Aerocivil aseguró en un comunicado que esta medida busca prevenir y priorizar "la seguridad operacional toda vez que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves" que operan en el suroeste del país.

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"Esta restricción preventiva impacta de manera parcial el flujo de las operaciones aéreas desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia (Caquetá), así como los tránsitos que conectan con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca", informó la Aerocivil.

Según la entidad, en informes del Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington (EE.UU.) y del Observatorio Vulcanológico de Colombia, se identificó un polígono de afectación en Popayán y zonas aledañas por la presencia de la ceniza derivada de las recientes emisiones del volcán Puracé.

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Este fenómeno natural se registra de manera intermitente, lo que altera "las emisiones elevadas con periodos de cese temporal".

El equipo de la Aerocivil y los especialistas meteorológicos monitorean la evolución de la situación en Popayán con el fin de restablecer los servicios y levantar las restricciones "tan pronto como el espacio aéreo sea completamente seguro".

La Aerocivil hizo un llamado a los usuarios para que mantengan la calma y recomendó contactarse con las aerolíneas para conocer las demoras, cambios de itinerario o cancelaciones de sus vuelos. EFE