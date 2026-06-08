Una recreación de un partido de fútbol para mostrar los "goles" de la Iglesia arranca una sonrisa a León XIV

El Papa León XIV, reconocido deportista, ha disfrutado con la recreación de un partido de fútbol interpretada por cuatro jóvenes en el centro del Estadio Santiago Bernabéu, en el marco del encuentro organizado este lunes por la iglesia diocesana de Madrid.

"En este estadio se marcan otros goles más silenciosos, menos televisados, son los goles de la Iglesia de Madrid, que va a marcar goles, va a seguir marcando goles y no va a parar porque la fe no entiende de pitidos finales de partido", ha señalado Christian Gálvez antes de la representación, que ha arrancado una sonrisa en el Pontífice.

PUBLICIDAD

El encuentro, que ha congregado a cerca de 80.000 personas con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid, ha sido organizado por la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdote y agentes pastorales.

Más de 24.000 fieles de parroquias, más de 7.000 de asociaciones, hermandades y movimientos, otros 7.000 de comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y el clero, junto a obispos, autoridades y representantes del Real Madrid, han completado un aforo que, según los organizadores, "refleja fundamentalmente la inmensa riqueza que tiene la Iglesia en Madrid".

PUBLICIDAD

El césped del coliseo blanco ha sido dividido en hexágonos en los que se han situado representantes de distintas realidades de la Iglesia: coordinadores de consejos pastorales, sacerdotes, vida consagrada y jóvenes.

Un trapecio ha acogido a unas 800 personas de las delegaciones de migrantes, pastoral social y Cáritas. En el escenario central, el Pontífice ha estado rodeado de un centenar de personas de las distintas realidades de la Iglesia de Madrid.

PUBLICIDAD