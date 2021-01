Neymar: "Quiero seguir en el PSG y espero que Mbappé también"

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Redacción deportes, 31 ene (EFE).- El brasileño Neymar reafirmó su intención de renovar y prolongar su estancia en el París Saint Germain, con el que termina contrato en junio del 2022 igual que su compañero Kylian Mbappe.

En una entrevista concedida a Telefoot el jugador sudamericano se mostró confiado en que Mbappe también continúe en el club parisino.

Neymar está feliz en el PSG. "Estoy muy feliz. Las cosas han cambiado bastante y quiero seguir las próximas temporadas. Han cambiado mucho y me siento bien. Estoy más tranquilo. Quiero quedarme y confío en que Mbappe también", dijo.

"Además, esto es lo que quieren todos los aficionados del París. Queremos todos que el PSG sea un gran equipo", añadió Neymar que considera a Mbappe como un hermano.

"Yo soy el mayor. Nos encanta jugar juntos y quiero sacar lo mejor de él", añadió Neymar que desveló que llama 'Golden Boy' a Mbappe.

"Es un chico de oro. Tiene un corazón enorme. Todo el mundo sabe lo que vale y lo que es como jugador pero fuera de los terrenos de juego es increíble", elogió Neymar.

"Está siempre sonriendo, le gusta divertirse y es feliz. Nos parecemos mucho en eso y es lo que tenemos que hacer para estar al cien por cien", dijo el futbolista brasileño que en la entrevista también reconoció la enorme decepción que sufrió tras perder la final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich en Lisboa.

"Lloré tras el partido. Me sentí mal. Quería ganar esa copa a Francia pero no lo logramos lamentablemente. Tendremos más ocasiones seguro. Este año haremos todo para llegar a la final y ganarla", advirtió Neymar.