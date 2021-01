Los inversores de Reddit hacen temblar a los grandes fondos desde el sofá

En la imagen una tienda GameStop. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Nueva York, 27 ene (EFE).- Wall Street vive un terremoto con epicentro en empresas como GameStop, AMC o BlackBerry, por cuya caída bursátil apostaban los expertos pero que se han convertido en la obsesión de un ejército de inversores coordinados en el foro digital Reddit, desde donde animan a disparar su valoración haciendo temblar a los grandes fondos de inversión, que van camino de perder más 5.000 millones de dólares.

"Wall Street Bets", un subforo de Reddit que se autodescribe como un "4chan cruzado con una terminal de Bloomberg" lleva varios días en ebullición con cientos de miles de usuarios animándose los unos a los otros a comprar acciones frenéticamente bajo el lema "YOLO" (solo se vive una vez) y así tumbar las operaciones especulativas de los "hedge funds", que este miércoles claudicaron ante los artífices del llamado "Gamestonk".

"Estamos muy jodidos", tuiteó este miércoles sin circunloquios la cuenta oficial del fondo de inversión Melvin Capital, uno de los fondos más expuestos a las opciones a corto de GameStop, y que anunció que han cubierto esas operaciones especulativas tras las pérdidas ocasionadas en los últimos días por los minoristas.

"Durante 2020, muchos 'hedge funds' han aprovechado su capacidad como entidad institucional para posicionarse 'en corto' con grandes volúmenes de capital", explica a EFE el analista de XTB Darío García sobre este tipo de operación especulativa en el foco de la polémica, que busca obtener beneficio con la pérdida de valor de los títulos.

"Wall Street Bets" y sus prácticamente tres millones de usuarios se dieron cuenta de la cantidad de "cortos" que tenía Melvin Capital en empresas como GameStop o la cadena de cines AMC, y a base de comprar sus acciones y elevar su valor de forma estratosférica han "intentado tumbar" esas operaciones.

TONTOS MUY LISTOS

Pese a que una retahíla de expertos en mercados ha salido durante la semana a criticar a los inexpertos inversores que han provocado estos inesperados temblores en Wall Street, los "redditors" sabían perfectamente que estaban provocando un llamado "short squeeze", un efecto multiplicador a su estrategia de troleo.

Una inesperada subida del precio de una acción, como la que provocaron, obliga a los inversores en el mercado de opciones a corto a aminorar las pérdidas adquiriendo los títulos de esas opciones echadas a perder, con lo que las compras impulsan aún más el valor de los títulos sin que existan fundamentos de mercado para ello.

GameStop rozó este miércoles 380 dólares por acción cuando hace una semana valía unos 37, mientras que AMC alcanzó los 20 dólares cuando hace cinco sesiones se situaba en 3, liderando una lista volátil en la que también se cuentan las fabricantes de teléfonos BlackBerry y Nokia, o las tiendas minoristas Bed Bath & Beyond y Express.

"Parece que los (inversores) minoristas se están rebelando contra los grandes 'hedge fund', que aprovechan su tamaño y capacidad legal para posicionarse en corto, para ponerles contra las cuerdas", opinó García.

"No creo que ninguno de ellos sean necesariamente signo de una burbuja, sino del poder de las redes sociales y la facilidad del 'trading' minorista", agregó por su parte el analista de OANDA Craig Erlam.

LA VENGANZA DE LOS PERDEDORES

Arengando a la masa inversora han estado figuras de los negocios muy activas en las redes sociales como el polémico fundador de Tesla, Elon Musk, o el conocido empresario Chamath Palihapitiya, este último revelando hoy que había comprado opciones de GameStop y donado el dinero recaudado, unos 500.000 dólares.

En una entrevista al canal CNBC, Palihapitiya dijo que había pasado horas leyendo el foro y ofreció su conclusión de que el fenómeno es un "codazo al establishment" por parte de jóvenes que en la crisis financiera de 2008 vieron cómo Wall Street tomó demasiados riesgos y fue "rescatado", mientras sus familias perdieron casas y trabajos.

El inversor Michael Burry, en el que se basó la película sobre esa época "The Big Short" y cuyo fondo de inversiones Scion Capital ha aprovechado la subida de GameStop, dijo este martes en un tuit borrado en cuestión de minutos que debería haber "repercusiones legales y regulatorias" y que el movimiento es "antinatural, loco y peligroso".

A ese respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este miércoles que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen "está monitorizando la situación" pero el asunto "es un buen recordatorio de que el mercado bursátil no es la única medida de la salud económica" y "no refleja cómo les va a las familias trabajadoras y de clase media".

Plataformas de corretaje con cero comisiones en EE.UU. como TD Ameritrade decidieron este miércoles restringir ciertas transacciones con GameStop y AMC para "mitigar el riesgo" de sus clientes, mientras en Robinhood, otra de las más utilizadas, los títulos gozaban de volúmenes de negociación muy por encima de lo que era habitual hace semanas.

El analista Ed Moya, de Oanda, opinó que "una nueva ola de minoristas ha triunfado contra los gigantes vendedores a corto Citron y Melvin Capital", mientras que los rebeldes de Reddit han clamado victoria, impulsando, además, a empresas a las que tienen un apego especial, como la tienda de videojuegos GameStop, que las grandes luminarias de Wall Street daban por muerto.

"Estamos viendo la pura esencia de la democratización de los mercados: los 'hedge fund' tienen libertad para hacer lo que hacen y los minoristas total libertad para hacer lo que están haciendo. Es una guerra de capacidad o potencia económica: en este caso los minoristas han vencido la batalla de muchos Davids contra Goliat", sostuvo García.

Nora Quintanilla