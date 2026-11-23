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Río de Janeiro, 23 nov (EFE).- La estatal Petrobras invertirá 122.000 millones de dólares en el quinquenio 2027-2031, en su mayoría destinados a la expansión de la producción de hidrocarburos en aguas profundas del océano Atlántico, incluyendo perforaciones frente a la costa amazónica brasileña, según el plan de negocios anunciado este lunes por la compañía.

El monto representa un aumento del 11,9 % frente a los 109.000 millones de dólares previstos en el plan de negocios anterior, correspondiente al período 2026-2030. EFE

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