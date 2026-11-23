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Caracas, 23 nov (EFE).- El chavismo recordó este lunes al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Estados Unidos tras ser capturado en enero pasado, por su cumpleaños número 64, con publicaciones discretas en redes sociales, y sin haber convocado a actos multitudinarios, como acostumbra el oficialismo gobernante.

"Hoy recordamos, con cariño, con respeto, con mucho amor, el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro Moros. 64 años de vida", fue el breve mensaje del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en la rueda de prensa semanal de la formación, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

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Hasta el momento, ni la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ni el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez,-aliados cercanos de Maduro durante su mandato-, han hecho mención pública al cumpleaños del exmandatario en sus redes sociales.

Mientras, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, convocó para este lunes a los venezolanos a reunirse en barrios para "cantarle cumpleaños" a su padre.

La invitación era a congregarse en "las comunas" y en las sedes del PSUV a partir de las 16:00 hora local (20:00 GMT) a "celebrar y picar una torta en la tarde al presidente Nicolás Maduro y que él sepa que aquí seguimos firmes".

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La actividad central estaba prevista a esa hora en la parroquia 23 de Enero, en el oeste de la capital, pero hasta las 19:15 hora local (23:15 GMT) no se había divulgado ningún tipo de información sobre este evento en redes sociales ni en el canal estatal.

El PSUV se limitó a publicar en Instagram un video del exmandatario en diferentes actos de Gobierno, acompañado de su esposa, Cilia Flores, capturada igualmente por Estados Unidos, con un mensaje de que confían que volverá a su país.

"Aunque pretendan mantenerlo lejos, secuestrado en una cárcel en Nueva York, jamás podrán arrancarle el alma ni borrar su legado en el corazón del pueblo venezolano", añadió el partido gobernante.

Los gobernadores chavistas de los estados Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) y Trujillo (oeste), Luis Caldera y Gerardo Márquez, respectivamente, hicieron lo propio en sus cuentas de Instagram, con videos de Maduro en marchas chavistas, así como con el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

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Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína. Por su parte, Flores afronta cargos relacionados con narcoterrorismo, importación de drogas y posesión de armas. Además, recientemente la Fiscalía les imputó a ambos conspiración para cometer torturas.

Desde que Estados Unidos depuso a Maduro, ha tutelado al Gobierno encabezado ahora por Delcy Rodríguez, ha impulsado la firma de múltiples acuerdos energéticos y enviado a varios funcionarios, el más reciente su secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien reanudó un acuerdo de cooperación militar con Venezuela. EFE

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