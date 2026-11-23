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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afeado a los candidatos de las formaciones que sustentan al Gobierno que no hayan hablado en el debate de RTVE de la corrupción que afecta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a lo que el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha replicado preguntándole si la presunta reunión entre un abogado del PP y el exasesor ministerial Koldo García se trata de "megacorrupción".

Durante el bloque sobre clima sociopolítico y pactos del debate electoral de RTVE entre los ochos portavoces parlamentarios, Ester Muñoz ha usado su intervención para mostrar su "sorpresa" porque nadie haya hablado sobre la corrupción, "algo sistémico durante toda la legislatura".

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"En este país hay 18 sumarios y 131 imputados, hemos conocido la corrupción sistémica en el Gobierno, en el partido y en el entorno de Pedro Sánchez y los hombres de izquierdas que están aquí no han abierto la boca", ha proclamado la portavoz 'popular', que ha acusado a los socios del Gobierno de ser "cómplices" con cada "uno de los casos de corrupción" del PSOE.

LA CORRUPCIÓN REPUGNA

Ante esto, el portavoz socialista ha querido decir que la corrupción les "repugna", reivindicando las actuaciones del PSOE cuando han detectado estos casos: "Actuamos inmediatamente y con contundencia contra ella".

"Pero, señora Muñoz, ¿cómo llamamos a los subvencionados por los Gobiernos del PP que van a la cárcel con un millón de euros a ofrecérselo a los corruptos para que hagan entrevistas falsas atacando al presidente del Gobierno?, ¿Megacorrupción?", ha espetado Patxi López al PP.

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Más allá de las alusiones a la corrupción, las ocho formaciones han debatido sobre el clima sociopolítico en España, con acusaciones cruzadas entre los bloques y manteniendo su posición respecto a las alianzas postelectorales.

LOS SOCIOS ABOGAN POR CONDICIONAR AL PSOE

En este punto, los primeros en referirse a este escenario han sido los portavoces de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Gabriel Rufián, respectivamente, que han insistido en su rechazo a un eventual pacto entre PP y Vox y sugiriendo su apoyo al PSOE en el caso de que necesiten sus votos.

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De hecho, Rufián ha abogado por un Gobierno del PSOE "presionado, tutelado y vigilado" por parte de las izquierdas soberanistas y estatales. "Abogo por tener un poco más de fuerza para que pasen cosas buenas, pero lo que viene es muy duro, porque lo de esta gente es durísimo y donde no llegue el PP estará Vox y también Junts, aunque parezca mentira", ha añadido.

Esto ha tenido una respuesta inmediata por parte de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que ha acusado a Rufián "tener la poca vergüenza" de decir que la formación de Carles Puigdemont forma parte "de todo esto": "A partir del 29 de noviembre, pase lo que pase, nosotros continuaremos siendo los únicos que seguiremos defendiendo Cataluña, a los catalanes y al catalán".

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Mientras, el portavoz de Frente Amplio, Emilio Delgado, ha cargado contra PP y Vox, a los que ha acusado de llevar cuatro años intentando acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha vuelto a dejar claro que su formación no participará en una ecuación en la que esté Vox, a la vez que ha añadido que su formación quiere tener fuerza en el Congreso para "defender la cultura vasca y el euskera".

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En el caso de Vox, su portavoz Pepa Rodríguez de Millán ha cargado contra los socios del Gobierno: "Más que el clima político, yo creo que lo que les importa a los españoles es el clima más inmediato, que es el de sus calles".