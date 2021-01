Coronavirus.- Francia amplia una vez más las restricciones ante el repunte de casos tras la Navidad

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Francia, Jean Castex, ha advertido este jueves de que "la situación sanitaria se ha vuelto más frágil en las últimas semanas", con más de 15.000 casos diarios, "el triple del objetivo", por lo que ha anunciado un nuevo endurecimiento de las restricciones contra el coronavirus, que ha dejado ya en el país 66.700 fallecidos y más de 2,76 millones de casos acumulados.



Castex, quien ha comparecido este jueves junto al ministro de Salud, Olivier Véran, no ha descartado un tercer confinamiento, aunque ha precisado que el Gobierno prefiere "evitarlo", por lo que ha destacado la necesidad de "actuar con rapidez", después de que el país haya detectado este jueves "dos grupos de riesgo" de la variante británica del virus en París y Bretaña.



Las autoridades francesas han detectado hasta el momento una treintena de casos de esta nueva variante del coronavirus, "más contagiosa" advierte Castex, procedente de Sudáfrica y Reino Unido, país con el que mantendrán las fronteras cerradas "hasta nuevo aviso".



El Gobierno francés mantendrá las medidas tomadas hasta ahora, aunque ampliará el toque de queda, que ahora comienza a las 20:00, hora local, para más territorios a partir de las 18:00, hasta el próximo 20 de enero.



"Las últimas cifras nos llevan a identificar diez departamentos más. Las decisiones se tomarán el viernes por la noche para que entren en vigor el domingo", ha detallado Castex, según recoge la prensa francesa.



No obstante, entre las nuevas medidas no está el cierre de los centros escolares, puesto que "sus consecuencias son muy graves". El Gobierno galo solo contempla esta situación "como último recurso", cuando "la situación sanitaria sea sumamente grave".



En ese sentido, Castex ha señalado que se deberá "convivir con el virus durante varios meses más", de cara a lograr una salida en el verano de este año. La vacuna, ha explicado, "dibuja una clara perspectiva de poder salir gradualmente de esta crisis sanitaria" para el periodo estival.



Castex también ha señalado que lugares de ocio y centros culturales, como cines, teatros, museos, o salas de espectáculo permanecerán cerrados "hasta fin de mes", momento en el que se revisará la situación para una posible reapertura en febrero.



En relación al sector de la hostelería y a los pabellones y centros deportivos, el primer ministro francés ha lamentado que su reapertura no se podrá llevar a cabo a partir del 20 de enero, pues no es una fecha "realista", por lo que habrá que esperar "al menos hasta mediados de febrero".



Ante esta situación, Castex ha subrayado que se mantendrán todas las ayudas "cueste lo que cueste" a las empresas que tienen que permanecer cerradas bajo "las mismas condiciones".



Para las estaciones de esquí, el primer ministro considera "prematuro" abrir ahora, pero no descarta una posible reapertura a principios de febrero con motivo de las vacaciones, previas conversaciones con profesionales del sector y las autoridades de los países vecinos.



UN MILLÓN DE VACUNADOS PARA FINAL DE MES



Si bien Castex ha reconocido que Francia "tuvo un comienzo más lento que el resto de países" en relación al proceso de vacunación, la campaña se ha acelerado en los últimos días y el Gobierno, ha dicho espera que un millón de personas hayan sido vacunadas para final de mes.



Ante la posibilidad de vacunarse, Castex ha remarcado que lo "desea ardientemente", pero que esperará su turno, al no estar incluido entre la población de riesgo. "Tengo muchas ganas de vacunarme", aunque "lo haré cuando me llegue el turno".