71-70. Al Valencia se le moja la pólvora en Vitoria

El pívot montenegrino del Valencia Basket Bojan Dubljevic (d) lucha con Alec Peters, del TD Systems Baskonia, durante el encuentro de la fase regular de la EuroLiga jugado este martes en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ADRIÁN RUIZ HIERRO.

Vitoria, 29 dic (EFE).- Al Valencia Basket se le mojó la pólvora y perdió en Vitoria ante el TD Systems Baskonia, 71-70, después de una gran segunda parte defensiva de los vascos que dejó a los taronjas en 23 puntos, y que les acabó dando la victoria en un partido que se decidió con un triple clave de Achille Polonara en la decimoséptima jornada 17 de la Euroliga.

La exhibición anotadora valencianista en la primera mitad, con 47 puntos al descanso, parecía que podía darles la victoria con facilidad, pero el cambio de cara que tuvo el Baskonia tras el paso por vestuarios, lo que hizo dudar a los de Jaume Ponsarnau.

El regreso a las canchas del italiano Achille Polonara, que acabó con 26 créditos de valoración y un triple clave que decantó la balanza, fueron determinantes, además del ritmo que imprimió Pierrià Henry en los segundos 20 minutos del partido, un experto en jugar a campo abierto.

El empuje de Nikola Kalinic y Fernando San Emeterio no fue suficiente en un Valencia que se fue apagando con el paso de los minutos y no encontró tantos tiros abiertos como en los primeros diez minutos.

A los dos equipos les costó entrar en su ritmo anotador habitual hasta que el juego interior taronja comenzó a producir ante un Baskonia desajustado en defensa, que vio cómo su rival tomaba las primeras diferencias serias, 5-15.

Dusko Ivanovic optó por cambiar a sus interiores y detener un partido que iba al ritmo que marcaban los levantinos. Estos aprovecharon su enorme acierto exterior para abrir la brecha todavía más, hasta el 17-30, después de una canasta de Martin Hermannsson sobre la bocina que marcaba el final de un primer asalto de claro color valenciano.

Achille Polonara tiró del carro baskonista después de que el base islandés anotará el sexto triple para el Valencia en solo once minutos. Por el contrario, los vascos estuvieron muy desacertados desde la línea de 6,75 y sufrieron para seguir el ritmo de su rival, que se estiró hasta el 23-40 tras una vertiginosa primera mitad.

Fernando San Emeterio salió enchufado para mantener a raya a su exequipo, hasta que la presión defensiva de los locales comenzó a dar sus frutos, a pesar de que solo anotaron dos triples en una primera parte que se cerró con un 39-47, en la que los valencianos estuvieron desatados desde más allá del arco.

El Baskonia despertó en la reanudación y Rokas Giedraitis tuvo la oportunidad de colocar a su equipo a cinco puntos, pero los azulgranas continuaron sin acierto. Así, Nikola Kalinic volvió a abrir un hueco de 15 puntos a favor de los suyos.

Al Baskonia le toco remar de nuevo y con Pierrià Henry a la cabeza recortó hasta los tres puntos, 55-58, tras un parcial de 14-2.

Dos triples de Alec Peters y otro más de Rokas Giedraitis voltearon el partido en los primeros compases del último periodo y dejaron el parcial en un 23-4, que establecieron un 64-60 para un Baskonia más suelto en ataque y con mucha seriedad defensiva.

El Valencia comenzó a errar sus tiros lejanos y el encuentro entró en los últimos tres minutos con alternativas para ambos. Un triple de Achille Polonara desequilibró la balanza para los azulgranas, 71-68, y Martin Hermannsson recortó desde el tiro libre, 71-70 con 29 segundos por delante.

Los de Jaume Ponsarnau decidieron defender y aunque Baskonia no anotó, solo tuvieron tiempo para lanzar desde el centro un tiro que no entró y dejó el triunfo en Vitoria.

- Ficha técnica:

71 - TD Systems Baskonia (17+22+16+16): Vildoza (11), Kurucs (-), Giedraitis (14), Sedekerskis (4) y Jekiri (2) -cinco inicial-, Henry (9), Peters (11), Fall (2) y Polonara (18).

70 - Valencia Basket (30+17+11+12): Van Rossom (5), Prepelic (10), San Emeterio (11), Williams (9) y Dubljevic (5) -cinco inicial- Tobey (3), Kalinic (16), Labeyrie (2) y Hermannsson (9).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Emin Mogulkoc (Turquía) y Sebastien Clivaz (Suiza). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Euroliga disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE

